Невидимые угрозы: как бардак в доме влияет на человека
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Невидимые угрозы: как бардак в доме влияет на человека

Невидимые угрозы: как бардак в доме влияет на человека

Все люди по-разному относятся к наведению порядка и чистоте. Некоторые уделяют уборке много времени, а другие даже не задумываются по этому поводу и не догадываются, какое влияние может оказать бардак на человека.

Причины появления бардака в доме

Невзирая на то что всех нас еще с детства приучали к чистоте, многие люди спешат убрать жилье лишь перед приходом гостей. Нежелание наводить порядок в доме связано с психологическими проблемами. Есть пять основных причин этому явлению.

Мания накопительства


Среди имеющихся причин появления бардака в доме выделяют страсть к сбору разных вещиц. Нередко такая привычка перерастает в паническое накопительство. Многие не могут расстаться со старыми вещами, считая, что рано или поздно они все же понадобятся. Но, как показывает практика, такие вещи потом никто не носит. В конечном итоге все находки скапливаются в одной куче. Чтобы совсем не утонуть в вещах, стоит хоть иногда выбрасывать ненужный хлам и не жалеть ни о чем.

Нелюбовь к дому

Причиной беспорядка также может быть нелюбовь к своему дому. Если человеку по каким-либо причинам не нравится место, в котором он живет, то желания наводить там чистоту тоже не будет. В таком случае лучше всего сделать ремонт и расставить все по своему усмотрению. К тому же можно вовсе сменить район и даже город.

Неудачное хранение вещей


Неудачное расположение вещей в доме тоже служит причиной возникновения беспорядка. Если пространство в доме используется нерационально, и для хранения вещей нет места, то они в конечном итоге будут разбросаны по всей квартире.

Стресс жильца

Стрессу могут подвергаться не только люди, но и их жилье. Пребывая в постоянной депрессии, испытывая переживания и апатию, люди начинают активно все собирать и нести в дом, что в свою очередь приводит к беспорядку. Подобным образом человек пытается справляться со своими переживаниями и на мгновение забывает о своих проблемах. Но постоянное созерцание захламленного жилья может еще больше усугубить ситуацию. Все это может стать причиной ухудшения отношений с близкими людьми и даже вызвать проблемы со здоровьем.

Откладывать дела

Между постоянным хаосом и прокрастинацией существует прямая связь. За привычкой все откладывать скрывается не только отсутствие мотивации, но и забытые комплексы, страхи, а также неуверенность в себе. Нередко люди живут в бардаке, потому что не могут достичь идеальной картинки.

Как бардак влияет на людей


Хаос в доме может снижать концентрацию внимания, из-за чего человек не сможет самостоятельно принимать правильные решения. Отвлекаясь на разбросанные вещи, мозг перестает воспринимать информацию, а вместе с этим ухудшается работоспособность. В бардаке трудно найти нужную вещь, поэтому уходит много времени на ее поиски, из-за чего ухудшается настроение.

Бардак в доме сбивает жизненные ритмы, что в свою очередь делает человека нервным. Наличие бардака приводит к потере контроля над эмоциями, в результате чего могут появляться конфликты между близкими людьми.


Беспорядок в доме приводит к ухудшению здоровья. В захламленных местах образовывается не только застоявшаяся энергия, но и возникают бактерии, а это увеличивает риск развития какого-либо недуга. Иммунитет, который все время подвергается атаке вирусов и микробов, со временем начинает ослабевать, что не лучшим образом сказывается на состоянии человека.

Из-за бардака у человека может появиться много вредных привычек. Стресс и нежелание наводить порядок замедляют биологические ритмы и приводят к полноте, потому что из-за стресса люди начинают есть много вредной пищи.

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

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