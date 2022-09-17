Новый геймплей Ghostbusters: Spirits Unleashed — экшена про «Охотников за привидениями»

Вадим Карасев





Игра Ghostbusters: Spirits Unleashed по «Охотникам за привидениями» должна выйти уже скоро — ее релиз назначен на 18 октября 2022 года. Проект представляет собой ассиметричный многопользовательский экшен, в котором 4 охотника за привидениями будут противостоять одному призраку. Призрак сможет ставить различные ловушки и другими способами сопротивляться охотникам.

Создатели Ghostbusters: Spirits Unleashed представили новый трейлер с геймплеем игры. В нем можно видеть разных призраков, оружия охотников и некоторые локации, которые будут на старте в игре. Заявлено, что на релизе в Ghostbusters: Spirits Unleashed игроков ждут 4 вида охотников и 4 вида призраков.

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Созданием игры занимается студия IllFonic, которая известна по проектам Friday the 13th: The Game и Predator: Hunting Grounds.