О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
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О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог

О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Юморист Евгений Петросян женился на молодой помощнице. Брак молодой Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна с самого начала вызывал у многих вопросы. Было сложно поверить, что помощница, приехавшая в столицу из Тулы, испытывает искренние чувства к пожилому народному артисту. Звучали версии, что Брухунова преследует меркантильные цели и является обычной охотницей за деньгами. Таролог Марианна Абравитова уверена, что Татьяна вышла замуж не по расчету. По мнению эксперта, молодая жена Петросяна долго к нему присматривалась и не сразу разглядела в нем будущего мужа. «Сначала между влюбленными были дружеские отношения, потом завязались интимные», — пишет источник.
Абравитова считает, что супруги будут вместе еще очень долго. Расклад таро показал, что гармония и любовь не уйдут из отношений пары. Ни с одной из предыдущих жен Петросян не был так счастлив, как сейчас. Звездная пара будет и дальше наслаждаться той идиллией, которая царит в их доме. «Они до брака были очень долго знакомы, общение было достаточно плотное, тесное, они привыкли другу, забота и дружба перешли во взаимную любовь, и эта любовь продлится до конца их жизни»,— цитирует таролога «Пятый канал». Кстати, накануне Петросян получил от жены очень трогательное поздравление по случаю дня рождения. Брухунова призналась 77-летнему имениннику в любви и рассказала, чему она каждый день учится у своего мудрого супруга.
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

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