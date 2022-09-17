"Отменившего" концерт в Баку Барских поймали на лжи. Его не пустили на сцену организаторы

Вадим Карасев

32-летний украинский певец Макс Барских в последнее время не радует фанатов. Сначала он сменил псевдоним на Mick Sunday и записал провокационный клип, а теперь еще и отменил концерт.

Артист объявил, что не будет выступать в Баку, потому что поддерживает Армению в конфликте с Азербайджаном, но организаторы ему не поверили. Они утверждают, что закрыли продажу билетов еще до того, как он высказался.

Певец опубликовал пост с текстом о конфликте стран, и азербайджанцы потребовали отменить его концерт, который должен был состояться 10 декабря. И только после этого певец высказался об отмене.

Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане. Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой — не место для моих концертов.

После этого организаторы поделились своей версией последовательности событий.

После провокационной публикации артиста Макса Барских в поддержку Армении компания iticket вместе с организатором мероприятия в 09:10 закрыли продажу билетов и отменили концерт.

К слову, отмена концертов артиста в России тоже получилась не без скандала. Макс решил не возвращать деньги за билеты, а одной пользовательнице ответил с матом. Около 700 человек тогда негативно высказались в адрес Барских. Люди отмечали, что важнее даже не сам факт невозврата, а такое пренебрежительное отношение к своим слушателям.