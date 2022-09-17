Пассажиры молились: что произошло с самолетом, в котором Ольга Бузова летела в Волгоград

Сегодня ночью телезвезда пережила настоящий стресс — Ольга Бузова летела на самолете в Волгоград, но произошло непредвиденное. Воздушное судно долго не могло приземлиться. Страшно представить, что в это время чувствовали его пассажиры.

Самолет все-таки сел на час позже положенного времени. Пассажирам воздушного судна ничего не оставалось, как молиться. Благо, все обошлось. Ольга уже находится в безопасности и хочет забыть все как страшный сон.

«Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Было очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось», — поделилась 36-летняя Бузова со «СтарХитом».

К слову, телеведущей не привыкать к экстремальным ситуациям, ведь она является ведущей приключенческого шоу «Звезды в Африке» на ТНТ, где ей наряду с участниками приходится сталкиваться с различными испытаниями. Но Оля, похоже, привыкла к подобному образу жизни и пока не собирается его менять.

«Не знаю, что должно произойти, чтобы я могла сказать: «Все, я добилась успеха».Я умею ценить то, что имею, но мне всегда будет этого мало, в хорошем смысле. Может быть, лет в 70 я смогу сказать своим внукам, что всего достигла. Но, скорее всего, и тогда у меня будут свои цели, например, хорошо выглядеть. Во мне сидит моторчик, который все время работает и будет работать вечно, потому что я перфекционистка», — откровенничала Бузова несколько лет назада в интервью Peopletalk.