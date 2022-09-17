Павла Прилучного психолог назвала мудаком
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Павла Прилучного психолог назвала мудаком

Павла Прилучного психолог назвала мудаком
Лина Дианова жестко прошлась по актеру Павлу Прилучному. Артист, обладающий прекрасными внешними данными, выбирает в спутницы женщин подстать. Ревность в таком случае играет в обе стороны. Звезда сериала «Мажор» заверил, что не проявляет чувства собственничества, если избранница не провоцирует. У психолога на этот счет другое мнение. Все избранницы Прилучного женщины известные, талантливые, с отличной фигурой и яркой внешностью. Павел, в свою очередь всегда пользуется популярностью у прекрасного пола и не обделен любовью поклонниц. Съемки, гастроли, премьеры, интервью — артисты всегда в центре внимания. Тем не менее, Прилучный заверил, что совсем не проявляет чувства мнительности и собственничества к возлюбленным. «Когда человек не делает так, чтобы я заревновал — я не ревную вообще», — заявил звезда сериала «Мажор».
То есть актер считает, что его эмоции — это всегда реакция на поведение окружающих. Однако психолог Лина Дианова говорит, что по-настоящему здоровая личность сама решает реагировать ли на провокации или нет. «Он думает, что за его чувства несет ответственность другой человек. Именно такие люди говорят: «Веду себя как мудак, потому что ты меня довела». А на самом деле он ведет себя как мудак, потому что он — мудак!» — пояснила специалист. Кроме того, Дианова заметила, что Павел, рассуждая на разные темы, противоречит сам себе. Так, в одном из последних интервью артист, рассказывая об отношениях с бывшей женой Агатой Муцениеце, заявил: «Я не скажу никогда плохо о матери своих детей. Никогда! Ни при какой ситуации, что бы там не происходило. Я считаю, это неправильным и некорректным». Хотя минутами ранее жаловался на тяжелое эмоциональное состояние после развода. «Только что сказал, что тебе было так с ней фигово, что ты к психологу начал ходить. Когда он себя контролирует — он в образе мужика, а когда он себя не контролирует, то он становится жертвой, которую нужно пожалеть. Когда человек много говорит из позиции жертвы, — он нуждается в поддержке и сочувствии», — заключила психолог.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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