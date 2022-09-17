Певица Жасмин рассказала о грехе с братом

Певица Жасмин покаялась в грехах. На днях 55-летний Филипп Киркоров сделал откровенное признание. Артист сообщил, что имеет один серьезный грех, с которым всю жизнь безуспешно борется. По словам поп-короля, он частенько мучается от обжорства, из-за чего сильно поправляется. Но отказаться от вкусной и вредной еды у певца не получается, да еще и его домашние то и дело пытаются побаловать Филиппа любимыми блюдами. Однако беда Киркорова искренне позабавила его коллег по цеху. Жасмин заявила, что тогда многих из окружения поп-короля можно объявить грешниками, и ее в том числе. «Честно говоря, я периодически грешу также, как и Филипп. Мы же с ним, как брат с сестрой. Я периодически тоже налегаю на еду», — отметила артистка.Жасмин добавила, что на самом деле не считает подобное пристрастие пагубной зависимостью. Что же касается серьезных проступков, то, по заверению певицы, у нее таковых нет. «Посмотрите на меня! Разве у меня могут быть грехи? Я – безгрешна! Никаких грехов у меня нет!», — пошутила исполнительница в беседе с порталом Prozvezd. Напомним, Жасмин не лукавила, когда призналась, что любит вкусно поесть и это сказывается на ее фигуре. Артистка никогда не была очень худой, поэтому уже не раз прибегала к самым разнообразным диетам, мечтая сбросить вес. Некоторое время назад певице удалось добиться неплохих результатов – она потеряла порядка 20 килограммов. Однако этой зимой поклонники Жасмин были разочарованы, увидев, что она вновь раздалась вширь.