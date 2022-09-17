Платье-лава Ксении Собчак, топ из помад Кайли Дженнер и "будущие милфы": 10 образов недели по версии редактора моды
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Платье-лава Ксении Собчак, топ из помад Кайли Дженнер и "будущие милфы": 10 образов недели по версии редактора моды

Платье-лава Ксении Собчак, топ из помад Кайли Дженнер и "будущие милфы": 10 образов недели по версии редактора моды

Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова внимательно следила за звездными выходами и переодеваниями в инстаграме* на этой неделе — пришло время обсудить самые яркие и будоражившие телеграм образы.

На открытии ярмарки Cosmoscow на этой неделе казалось, что светский божок провел в своей канцелярии перерасчет и решил разом вернуть нам все недополученные в период затишья (то от пандемии, от то внезапных и одновременных отпусков и лечения звезд за границей) ощущения от богемной жизни. Пришли буквально все — от тех, кто и так мозолит нам глаза на каждом мало-мальски достойном суаре, до тех, чьи лица мы уже почти забыли.

Но в центре внимания снова оказалась Ксения Собчак. Тем для обсуждений хватало: от ее бирюзовых ажурных колготок и платья-лавы до очередных подозрений в беременности. Собчак свой образ отстаивала в телеграме: "Это вообще-то тотал-лук Dries Van Noten". И уверяла в том, что стилиста у нее нет. Охотно верим (а вот 138-й сезон слухов о беременности, конечно, нуждается в верификации).


Ксения Собчак

Дизайнера Игоря Андреева на ярмарке легко было перепутать с экспонатом — откуда-нибудь из секции творческого переосмысления эпохи этичной моды. Основатель бренда Vereja пришел в костюме, созданном из остатков ниток с производства. При создании наряда каждую нитку вручную привязывали на сетчатое полотно.


Игорь Андреев

Неделя запомнилась и statement-топами. И пока Кайли Дженнер на обложке CR Fashionbook в топе из помад собственного бренда готовится к очередным миллионным продажам, Инстасамка и Дилара Зинатуллина в майках "Будущие милфы" готовятся к тому, как будут вести инстаграм* лет через 30 (милфа — сленговое обозначение сексуально привлекательной зрелой женщины).


Кайли Дженнер
Инстасамка и Дилара Зинатуллина

Из кэжуала переносимся в мир вечерней моды. Самый впечатляющий образ на этой неделе был у Лори Харви в платье Christian Cowan. Кажется, бальные пышные юбки имеют все шансы стать одним из трендов очередного сезона красных дорожек.


Лори Харви

А вот Лиззо явно сторонница более демократичного подхода. На вечеринку в честь дня рождения Бейонсе певица выбрала "облегченный" люкс — наряд из коллаборации Gucci со спортивной маркой adidas.


Лиззо

Негласную битву лифчиков на этой неделе могли устроить Белла Хадид и Меган Фокс. Симон Порт Жакмюс поделился фото Беллы со съемок для i_D, а Меган была в этом наряде все на той же вечеринке Бейонсе, где темой дресс-кода был стиль диско.


Меган Фокс


Белла Хадид

Не совсем отошла от дресс-кода после вечеринки и присутствовавшая там Ким Кардашьян. На телешоу звезда пришла в серебристом платье Rick Owens (такое же, но черное недавно надевала и Хайди Клум). Кстати, во время записи интервью Ким заявила, что планирует, что ее следующим бойфрендом будет адвокат или ученый — от творческих личностей Ким, похоже, подустала.


Ким Кардашьян

Ну а Джулия Фокс, которая на этой неделе призналась, что сама рассталась с Канье Уэстом и горда этим, продолжает заваливать нас концептуальными фотосессиями. Очередная появилась в Paper Magazine. На одной из фото она позирует в кейпе Balenciaga, латексном белье BabyLove's Latex и сапогах Pleasers. Черный плащ уже не тот...


Джулия Фокс
Кадр из мультфильма "Черный плащ"

Образ недели


Ксения СобчакИгорь АндреевКайли ДженнерИнстасамка и Дилара ЗинатуллинаЛори ХарвиЛиззоМеган ФоксБелла ХадидКим КардашьянДжулия Фокс
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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