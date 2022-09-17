Полезные рекомендации, которые помогут омолодить лицо в домашних условиях

Многие женщины мечтают как можно дольше оставаться красивыми и молодыми. Есть несколько способов, благодаря которым можно освежить свое лицо не выходя из дома.

Причины старения кожи

Помимо генетики, есть много причин, которые способствуют ускорению процесса старения кожи. Выделяют внутренние и внешние причины. К внешним можно отнести следующие:

загар;

вредные привычки;

неправильный уход за кожей;

малоподвижный образ жизни;

недостаток сна;

неблагоприятное влияние внешней среды.





К внутренним причинам относят:

нарушение гормонального фона;

хронические недуги.

Невзирая на причину, справиться с проблемой старения кожи можно не выходя из дома.

Как в домашних условиях омолодить кожу лица

Самым простым и быстрым способом является все же профессиональный уход у косметолога, но далеко не все могут позволить себе посещение салона красоты. В таком случае можно обратиться за помощью к специалистам, которые подскажут, какая косметика подойдет конкретному типу лица.

В основу ухода за кожей лица входит:

очищение;

тонизирование;

использование увлажняющей сыворотки;

применение кремов;

уход за кожей вокруг глаз;

защита от солнца;

использование масок.

Раньше женщины умывались отваром из трав: ромашки, шалфея, календулы, розмарина и других. Сейчас можно тоже делать отвары из этих трав, замораживать их и использовать в ежедневном уходе за лицом.





Большую пользу также оказывают специальные маски для лица. К примеру, побороться с морщинами поможет абрикос. Такая маска не только тонизирует, но и придает лицу здоровый цвет.

Не стоит также забывать о гимнастике для лица, поскольку его мышцы тоже требуют тренировки.

Отличный результат оказывает массаж. Большой популярностью славится массаж гуаша, который хорошо справляется со всеми несовершенствами кожи. Особенно он востребован в восточных странах, и можно заметить, что восточные женщины выглядят намного моложе своих лет.

Полезные советы, которые помогут омолодить кожу лица

Многие женщины наносят слишком много тонального крема для того, чтобы замаскировать уставшую кожу. Но это средство вряд ли поможет решить данную проблему. Не исключено, что тональный крем еще больше подчеркнет все недостатки, особенно на коже вокруг глаз.

Лучше всего пользоваться консилером, а также ВВ-кремом, поскольку у них легкая текстура, к тому же они не оставляют на лице «маску», а просто выравнивают тон.





Даже жирная кожа нуждается в питании и увлажнении. Не только сухая, но и жирная кожа тоже нередко бывает обезвоженной. Именно поэтому ее необходимо увлажнять — и тогда она будет выглядеть не такой уставшей.

Важно ежедневно пить достаточное количество жидкости. При ее недостатке кожа лица становится обезвоженной, на ней появляется много морщин.

Чтобы омолодить кожу лица, недостаточно будет использовать лишь косметические средства, необходимо еще полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, испытывать только положительные эмоции и меньше подвергаться стрессу.