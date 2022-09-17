Project CARS 2 скоро удалят из магазина Xbox, сейчас Deluxe-издание отдают с 95% скидкой
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Project CARS 2 скоро удалят из магазина Xbox, сейчас Deluxe-издание отдают с 95% скидкой

Project CARS 2 скоро удалят из магазина Xbox, сейчас Deluxe-издание отдают с 95% скидкой


Остаются последние дни, когда можно купить игры серии Project CARS на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах. Уже на следующей неделе, 21 сентября, из цифрового магазина Microsoft Store будет удалена игра Project CARS 2, а спустя несколько дней, 3 октября, удалят и первую часть гоночной серии.

Сейчас есть последняя возможность купить Project CARS 2, и разработчики отдают игру с хорошей скидкой. В Microsoft Store издание Deluxe продают за $10,79 вместо $107,98. В некоторых регионах купить игру со скидкой можно значительно дешевле, чем за $10.

Project CARS 2 Deluxe Edition

Максимально погрузитесь в мир автоспорта! Deluxe Edition — это полная версия игры, «Сезонный пропуск» (все 4 дополнения с новыми машинами, т…
Перейти в Microsoft Store

В Deluxe-издании Project CARS 2 игроки найдут более 180 автомобилей, огромное количество трасс и различные бонусы.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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