Развенчаны 7 популярных заблуждений российских водителей

Вадим Карасев

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в интервью "Газете.ру" рассказал о семи распространенных мифах про эксплуатацию автомобилей.

Подобных предубеждений придерживаются не только незнакомые с устройством машины люди, но и сами водители. Как утверждает Хайцеэр, такие мифы не только несостоятельны, но и потенциально опасны для невнимательного автомобилиста. Один из наиболее распространенных мифов – тезис о том, что моторное масло можно менять нечасто, а лишь доливать его по мере расхода. Глава НАС отметил, что масло рано или поздно теряет свои функции, необходимые для правильной работы машины, поэтому менять его нужно регулярно.

"Делать так (подливать свежее масло - прим.) нельзя. Проблема в том, что в процессе эксплуатации масло утрачивает свои фрикционные, моющие свойства, заложенные производителем. Особенно это касается автомобилей, которые используются в городе. Потому, что пробки гораздо страшнее, чем эксплуатация по трассе", — рассказывает Хайцеэр.

Ряд водителей также считают, что нейтральную передачу на автоматической трансмиссии нужно включать на светофорах и небольших остановках, чтобы сберечь топливо. На самом деле подобная "экономия" абсолютно незначительна и даже не поддается точному счету. В то же время при постоянных переключениях в несколько раз вырастает нагрузка на узел коробки передач.

Отдельные автомобилисты уверены, что их "железные кони" могут проехать весьма большое расстояние при горящем индикаторе низкого уровня топлива на приборной панели. Проблема заключается в неточности бортового компьютера при расчете запаса хода. Если пренебрегать этим, авто может заглохнуть в паре километров от заправки.

"Не так долго, как хотелось бы. Это может как 20, так и 30 км. Так что машина может заглохнуть на большом расстоянии от АЗС", — прокомментировал эксперт.

Не стоит пренебрегать индикатором о низком уровне топлива

Как утверждает Хайцеэр, один из самых "дремучих" мифов – о якобы опасности для здоровья электромобилей, которые, как считают некоторые водители, "создают вокруг себя электромагнитное поле". Представитель организации привел в пример аналогичные предрассудки о телевизорах и смартфонах.

"Телевизор опасен, холодильник опасен, от мобильного телефона мы должны были уже давно все умереть. На самом деле облучение от телевизора может быть даже больше, чем от электрокара", — предположил автомобильный эксперт.

Среди отечественных водителей принято полагать, что белые машины реже попадают в аварию, чем черные, поскольку белый цвет лучше виден в темноте. У большей части современных авто, однако, есть ходовые огни, в том числе светодиодные, поэтому в наше время темную машину так же хорошо видно, как и светлую.

Еще один актуальный миф – о том, что женщины водят заметно аккуратнее и внимательнее, чем мужчины. Хайцеэр объяснил подобное мнение особенностью статистики: в абсолютном выражении мужчин-водителей намного больше, поэтому есть и перекос в сторону аварийности. За последние 10 лет ситуация, однако, изменилась.

"За постсоветское время количество женщин за рулем серьезным образом изменилось, но тем не менее мужчины раньше садятся за руль, позже заканчивают вождение. Процентов 95 профессиональных водителей — тоже мужчины. Поэтому такую статистику нельзя называть объективной", — заявил собеседник издания.

Водители советской закалки уверены, что для очистки топливной системы от грязи, попавшей в систему вместе с бензином, необходимо залить в бак литр авиационного керосина, который будто бы растворяет чужеродные вещества и примеси. Если действительно так сделать, можно легко "сжечь" вообще всю топливную систему.

Самый опасный для жизни миф гласит, что при аварии лучше вылететь из машины через лобовое стекло, и если у авто нет подушки безопасности, то лучше вовсе не пристегиваться.

"Это заблуждение. Не знаю, кто рассчитывал траекторию полета водителя, думаю, что никто. ПДД написаны кровью, и все рассуждения о том, что человек вылетит через лобовое стекло и останется жив — бред. Если вы не пристегнуты и произошел, допустим, удар в заднюю часть машины, вы делаете телом амплитудное движение, в результате чего ломаются шейные позвонки", — рассказал Хайцеэр.

Ежедневно сотни автомобилистов в России попадают в автоподставы, когда аферисты инициируют или разыгрывают ДТП и пытаются вас заставить откупиться на месте, без вызова ДПС. Попасться на такой "развод" может не только новичок, но и водитель с солидным стажем вождения. Эксперты дали рекомендации, как избежать таких ситуаций.