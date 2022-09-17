Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)

режиссерыВсегда интересно поразглядывать старые фотографии. А если на них еще знаменитости, то это и вовсе высший класс. Предлагаем посмотреть редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел. Всем интересного просмотра.

Топовые режиссеры за одним столом: Рон Ховард, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис и Фрэнсис Форд Коппола.

Эта звёздная компания собралась, чтобы отпраздновать 50-летие Джорджа Лукаса в мае 1994 года.


Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987

Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987
Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 года

Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 года
Режиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974

Режиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974
Вайнона Райдер, середина 90-х

Вайнона Райдер, середина 90-х
Фредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986

Фредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986
Джон Леннон, 1961 год. Кадр сделан в Париже в день 21-летия Джона

Джон Леннон, 1961 год
Сигурни Уивер, 1983

Сигурни Уивер, 1983
Хелен Миррен, 1960-е

Хелен Миррен, 1960-е
Дэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976

Дэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976
Брижит Бардо, 1964

Брижит Бардо, 1964
Робин Уильямс и Джордж Карлин. Два величайших комика всех времён, 1990 год

Робин Уильямс и Джордж Карлин
Элвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969

Элвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969
Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994

Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994
Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара.

Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара
Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970

Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970
Шакира в повседневной жизни, 1990-е

Шакира в повседневной жизни, 1990-е
Харви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973

Харви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973
Майкл Джексон, 1970

Майкл Джексон, 1970
Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994

Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994
Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984

Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Eastward может выйти на Xbox One и Xbox Series X | S, игра получила рейтинг ESRB
Eastward может выйти на Xbox One и Xbox Series X | S, игра получила
Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)
Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
Лоза призывает забыть Максима Галкина
Лоза призывает забыть Максима Галкина
В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России
В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России
Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры
Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры
Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России
Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по
Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН
Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН

Еще по теме

20 редких цветных снимков знаменитостей, о существовании которых они и сами не знали или давно забыли
Спилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане Джонсе
Глава Disney разрешил Скорсезе и Копполе «ныть» по поводу супергеройских фильмов
72-летний Джордж Лукас признан самой богатой знаменитостью США по версии Forbes