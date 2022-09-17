Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)
Сегодня, 11:20 Вадим Карасев
Всегда интересно поразглядывать старые фотографии. А если на них еще знаменитости, то это и вовсе высший класс. Предлагаем посмотреть редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел. Всем интересного просмотра.
Топовые режиссеры за одним столом: Рон Ховард, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис и Фрэнсис Форд Коппола.
Эта звёздная компания собралась, чтобы отпраздновать 50-летие Джорджа Лукаса в мае 1994 года.
Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987
Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 года
Режиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974
Вайнона Райдер, середина 90-х
Фредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986
Джон Леннон, 1961 год. Кадр сделан в Париже в день 21-летия Джона
Сигурни Уивер, 1983
Хелен Миррен, 1960-е
Дэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976
Брижит Бардо, 1964
Робин Уильямс и Джордж Карлин. Два величайших комика всех времён, 1990 год
Элвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969
Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994
Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара.
Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970
Шакира в повседневной жизни, 1990-е
Харви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973
Майкл Джексон, 1970
Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994
Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984
Топовые режиссеры за одним столом: Рон Ховард, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис и Фрэнсис Форд Коппола.
Эта звёздная компания собралась, чтобы отпраздновать 50-летие Джорджа Лукаса в мае 1994 года.
Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987
Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 года
Режиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974
Вайнона Райдер, середина 90-х
Фредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986
Джон Леннон, 1961 год. Кадр сделан в Париже в день 21-летия Джона
Сигурни Уивер, 1983
Хелен Миррен, 1960-е
Дэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976
Брижит Бардо, 1964
Робин Уильямс и Джордж Карлин. Два величайших комика всех времён, 1990 год
Элвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969
Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994
Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара.
Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970
Шакира в повседневной жизни, 1990-е
Харви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973
Майкл Джексон, 1970
Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994
Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984
По материалам: триникси