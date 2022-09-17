Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)

Вадим Карасев

Всегда интересно поразглядывать старые фотографии. А если на них еще знаменитости, то это и вовсе высший класс. Предлагаем посмотреть редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел. Всем интересного просмотра.Топовые режиссеры за одним столом: Рон Ховард, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис и Фрэнсис Форд Коппола.Эта звёздная компания собралась, чтобы отпраздновать 50-летие Джорджа Лукаса в мае 1994 года.Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 годаРежиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974Вайнона Райдер, середина 90-хФредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986Джон Леннон, 1961 год. Кадр сделан в Париже в день 21-летия ДжонаСигурни Уивер, 1983Хелен Миррен, 1960-еДэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976Брижит Бардо, 1964Робин Уильямс и Джордж Карлин. Два величайших комика всех времён, 1990 годЭлвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара.Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970Шакира в повседневной жизни, 1990-еХарви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973Майкл Джексон, 1970Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984