Репортер венесуэльского телеканала пострадал при обстреле центра Донецка

Вадим Карасев

Репортер венесуэльского телеканала Telesur получил ранение при обстреле Донецка

Репортер венесуэльского телеканала Telesur получил ранение в результате обстрела центра Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба теробороны Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, что журналист 1954 года рождения пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района города.

По уточненным данным штаба, всего при атаке украинских военнослужащих были убиты четыре человека, еще восемь — ранены.

Обстрел центра Донецка украинской стороной начался в субботу, 17 сентября. Один из снарядов попал в административное здание, также пострадал район площади Ленина.

Позже в Ворошиловском районе Донецка были обнаружены осколки от снарядов гаубицы Caesar.