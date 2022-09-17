Рэпер Оксимирон выпустил новый клип. Его сразу попросили проверить на экстремизм
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Рэпер Оксимирон выпустил новый клип. Его сразу попросили проверить на экстремизм

Рэпер Оксимирон выпустил новый клип. Его сразу попросили проверить на экстремизм

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров — Прим. ред.) выпустил новый клип на песню "Ойда". Он уже собрал почти два миллиона просмотров и на данный момент возглавляет топ русскоязычного YouTube.

Съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге. В треке рэпер "передает привет" Следственному комитету России и прокуратуре, а также заявляет, что "убил в себе империю" и возвращается "в андерграунд".

Вскоре после выхода видеоролика общественное движение "Зов народа" попросило председателя СК Александра Бастрыкина проверить его на наличие экстремизма. Соответствующее обращение опубликовал пресс-секретарь организации Антон Еговцев в социальной сети "ВКонтакте".

Примечательно, что клип на песню "Ойда" начинается с новостных сводок о том, что композиции Оксимирона могут признать экстремистскими.

Оксимирон стал одним из первых российских артистов, кто открыто высказался против военной спецоперации на Украине. После ее начала рэпер уехал из страны и провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта.

В августе московская прокуратура потребовал признать экстремистским одно из произведений Оксимирона. Речь идет о треке "Последний звонок" и любительских клипах на него. В произведении прокуратура нашла "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Следственный комитет пообещал изучить творчество Оксимирона еще в декабре 2021 года.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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