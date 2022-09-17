Роинашвили молит о помощи: Жемчугов сорвался и попал в больницу

Вадим Карасев

Незадолго до того, как Анастасия Роинашвили покинула проект, Глеб Жемчугов уже попадал в реабилитацию из-за алкоголя. Однако Настя его всё равно дождалась, порадовалась, что он перестал пить и выскочила за мужчину замуж. Прошло менее одного года и зависимость Глеба снова дала о себе знать.Естественно, из-за срыва Жемчугову резко стало плохо, поэтому он в очередной раз попал в больницу. Ему даже поставили капельницу, чтобы провести детоксикацию организма (вывести алкоголь). Теперь пару недель он будет без связи с реальным миром, после чего придется заново брать себя в руки.Роинашвили так распереживалась, что начала просить советов и помощи у своих подписчиков. Кроме того, про работу супруга она не забывает, поэтому все предложения и вопросы попросила оставлять ей в личные сообщения. Девушка надеется, что среди её подписчиц есть женщины, который сами сталкивались с подобным и подскажут ей, что делать в такой ситуации.