Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООН
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Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООН

Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООНПолянский заявил, что не увидел изоляции России Западом на заседании Генассамблеи ООН

Заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский не увидел «звенящей» изоляции России западными странами на заседании Генассамблеи ООН. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как объяснил дипломат, поддерживающие Украину страны пытались обойти правило об очном присутствии лидеров государств, чтобы украинский президент Владимир Зеленский мог выступить дистанционно. По его мнению, их представители понимали слабость своей аргументации, поэтому действовали так «коварно и быстро», что у остальных делегатов был только час для анализа прошения.

Как заметил Полянский, западные страны рассчитывали на то, что Россия и ее союзники не успеют ничего сделать, а своих голосов им хватит «на фоне пассивности большинства развивающихся стран, у которых толком и времени не было вчитаться в предлагаемый документ». Однако, напомнил он, Белоруссия представила поправки в документ Украины и попросила убрать из выступления Зеленского «политические моменты». Россия поддержала эту версию документа, перетянув на свою сторону много крупных развивающихся стран, в том числе государств — членов БРИКС.

«Хотя принципиально выступаем против виртуальных форматов: гораздо важнее в этой ситуации было защитить принцип суверенного равенства всех членов ООН», — подчеркнул Полянский.

Ранее Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва выступает против записи видеообращения Зеленского. Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

Разрешение на выступление Зеленского запросила Украина. Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября​​​.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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