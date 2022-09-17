С 18 сентября в Москве начнут подавать тепло в дома в полном объеме

В воскресенье, 18 сентября, в Москве начнут подавать тепло в жилые дома в полном объеме. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА «Новости». По его словам, включение отопления займет до 5 дней.

«Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем — предприятия торговли и промышленности», — отметил Бирюков. Так, тепло дадут более чем в 5 тысячах социальных объектов столицы.

В настоящий момент отапливается более чем 3 тысячи зданий, в том числе в 2 тысячах многоквартирных домах, подключенных к транзитным тепловым сетям, от которых осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов", — заявил Бирюков.

К новому отопительному сезону в Москве подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.