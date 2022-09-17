С 18 сентября в Москве начнут подавать тепло в дома в полном объеме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » С 18 сентября в Москве начнут подавать тепло в дома в полном объеме

С 18 сентября в Москве начнут подавать тепло в дома в полном объеме

С 18 сентября в Москве начнут подавать тепло в дома в полном объеме

В воскресенье, 18 сентября, в Москве начнут подавать тепло в жилые дома в полном объеме. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА «Новости». По его словам, включение отопления займет до 5 дней. 

«Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем — предприятия торговли и промышленности», — отметил Бирюков. Так, тепло дадут более чем в 5 тысячах социальных объектов столицы.

В настоящий момент отапливается более чем 3 тысячи зданий, в том числе в 2 тысячах многоквартирных домах, подключенных к транзитным тепловым сетям, от которых осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов", — заявил Бирюков.

К новому отопительному сезону в Москве подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. 

 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Польские производители стекла столкнулись с трудностями из-за цен на газ
Польские производители стекла столкнулись с трудностями из-за цен на
Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов
Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов
Гарантирует усталый вид и выделяет тени под глазами: какой цвет старит больше всего
Гарантирует усталый вид и выделяет тени под глазами: какой цвет
Project CARS 2 скоро удалят из магазина Xbox, сейчас Deluxe-издание отдают с 95% скидкой
Project CARS 2 скоро удалят из магазина Xbox, сейчас Deluxe-издание
Дочка Ларисы Гузеевой заявила, что ее изнасиловали
Дочка Ларисы Гузеевой заявила, что ее изнасиловали
Иосиф Пригожин раздавил себе ногу
Иосиф Пригожин раздавил себе ногу
Максим Галкин высказался о своем новом статусе иноагента
Максим Галкин высказался о своем новом статусе иноагента
Алле Пугачевой придется работать, считает бывший депутат
Алле Пугачевой придется работать, считает бывший депутат
Один человек погиб из-за атаки ВСУ на село под Белгородом
Один человек погиб из-за атаки ВСУ на село под Белгородом
"Я пережила изнасилование": дочь Гузеевой назвала причины своего лишнего веса
"Я пережила изнасилование": дочь Гузеевой назвала причины
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 14.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 14.09.2022
Режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кино
Режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)

Еще по теме

В московской мэрии назвали сроки подачи тепла в дома
Москву подготовили к отопительному сезону
Отопительный сезон в Москве начнется во вторник
Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно