Сбер помог высадить пятнадцатимиллионное дерево в Московской области

Вадим Карасев

Волонтеры Сбера высадили около 700 деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес»

Волонтеры Сбера поддержали всероссийскую акцию «Сохраним лес», генеральным партнером которой выступает банк. 17 сентября, накануне Дня работников леса, масштабное лесовосстановительное мероприятие состоялось в Опалиховском лесопарке в окрестностях Красногорска. В нем появилось 1200 молодых сосен и дубов, и около 700 из них высадили волонтеры Сбера.

Акция в Подмосковье объединила более 200 человек — это участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры леса», сотрудники лесного хозяйства, представители социально ответственного бизнеса и неравнодушные местные жители.

На мероприятии была преодолена знаковая отметка в 15 миллионов деревьев, посаженных в ходе акции «Сохраним лес» в этом году. Цель 2022 года — 70 миллионов саженцев во всех 85 субъектах России.

«Сбер уже не первый год поддерживает зелёные инициативы — для нас это осознанное направление деятельности, жизненно важный вклад в сбережение планеты для будущих поколений. Проект "Сохраним лес" созвучен нашим ценностям, поэтому в нем охотно принимают участие волонтеры Сбера. Наша совместная с экологическими организациями программа озеленения предусматривает высадку в засушливых регионах России миллиона деревьев к 2023 году, и мы планомерно реализуем ее. Эти действия помогают минимизировать углеродный след и достичь одной из ключевых задач Сбера в сфере устойчивого развития — полной углеродной нейтральности к 2030 году», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер ежегодно проводит целый ряд экологических инициатив и поддерживает федеральные проекты, направленные на сохранение ресурсов и заботу о природе. Один из основных разделов платформы «Сберегаем то, что любим. Вместе» — «Забота о природе», здесь можно найти полезные статьи по различным экологическим вопросам, контент для развития полезных привычек, а также информацию о зеленых инициативах, в которых можно принять участие по всей стране.

Всероссийская акция «Сохраним лес», — одна из крупнейших экологических инициатив России, стартовала в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология». За три года к ней присоединилось 2,5 миллиона участников, которые высадили 150 миллионов деревьев. Ее организаторами выступают Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнеры акции — Сбер и госкорпорация «Росатом».

