Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России

Вадим Карасев

Синоптик Вильфанд: в Южном федеральном округе прогнозируется жара до 38 градусов тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара до 35-38 градусов тепла прогнозируется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, летняя погода также ожидается в некоторых регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. «Это просто суперлето», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что температурный фон в регионах Поволжья будет на 7-11 градусов выше нормы. В Пермском крае прогнозируется до 24 градусов тепла, в Оренбургской области — 27-30 градусов тепла. Он пояснил, что такая погода связана с выносом очень теплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток.

В ближайшие три дня аномально теплая погода также прогнозируется в ряде регионов Урала и на юге Сибири.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву подобие бабьего лета придет в середине сентября — воздух прогреется до 18 градусов. «Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов», — сказала она.

