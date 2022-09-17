Скандал на прощании с Елизаветой II: незнакомец посягнул на гроб с телом королевы
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Скандал на прощании с Елизаветой II: незнакомец посягнул на гроб с телом королевы

Скандал на прощании с Елизаветой II: незнакомец посягнул на гроб с телом королевы

Уже несколько дней в Вестминстерском дворце проходит траурная церемония с королевой Великобритании Елизаветой II. Все желающие могут побыть у тела монарха и отдать дань памяти. Некоторые ждут своей очереди по 13 часов.

В Лондоне, где гроб с телом королевы Британии находится уже несколько дней, произошел инцидент. К месту прощания прорвался мужчина с желанием сорвать с гроба королевский штандарт. Полиция задержала злоумышленника, но пока комментариев, по какой причине он хотел так сделать, не последовало. По правилам, все желающие, могут подходить не ближе, чем на три метра от гроба. На нем лежат символы власти: держава и скипетр Эдуарда VII, а сверху на королевском штандарте располагается корона Британской империи.

Это не первый инцидент, который проходит у места, где находится тело монарха. Так, на днях в обморок рухнул охранник, упав на ступеньки. Видимо, не выдержал напряженного графика. Известно, что стражники стоят по шесть часов. На помощь мужчине прибежали присутствующие в зале. О его состоянии ничего не известно.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября. Церемония захоронения состоится 19 сентября в Виндзоре. Сейчас на престол взошел сын Ее Величества — принц Чарльз, взяв себе имя Карл III. В первые дни правления король показал себя как нервного человека, забывая о хороших манерах, чем вызывает недовольство в Сети.

Особо приближенные к монарху утверждают, что такое поведение мужчины всего лишь верхушка айсберга и он себя еще проявит. Карл III плетет интриги, которые касаются нелюбимой невестки Меган Маркл. Как сообщают источники, он заявил, что не хочет видеть жену сына Гарри на похоронах своей матери. «Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместно находиться в Балморале в такое глубоко печальное время», — отметил инсайдер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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