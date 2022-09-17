США и Украина "тайно" обсуждают поставки истребителей F-16, ударных дронов и ЗРК Patriot

Вадим Карасев

США и Украина в кулуарах обсуждают передачу ВСУ американских многофункциональных истребителей F-16, а также зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Как утверждают собеседники газеты, двусторонние переговоры ведутся не в публичном поле, а тайно, "за кулисами". Как пишут авторы материала, пока разрабатываются долгосрочные финансовые соглашения между Вашингтоном и Киевом, стороны обсуждают перспективы поставок истребителей, ЗРК и БПЛА.

По информации собеседников, американская сторона опасается массовых поставок тяжелой техники Украине. Трудности заключаются не только в "провокационном характере" данных действий для Москвы: в США не уверены, что военнослужащие украинской армии смогут эффективно использовать западные системы, сложные в обслуживании и ремонте.

Военный эксперт проанализировал перспективы поставок американских истребителей на Украину. По словам аналитика, ВСУ не хватает квалифицированных пилотов для управления западными боевыми самолетами, что ставит под сомнение возможность их эффективного использования.

Ранее стало известно, что в планировании контрнаступления Вооруженных сил Украины на Херсонском и Харьковском направлениях участвовали американские чиновники высшего ранга, в том числе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель Комитета начальников штабов ВС Марк Милли.