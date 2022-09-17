США и Украину уличили в переговорах о поставках истребителей F-16 и ЗРК Patriot
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США и Украину уличили в переговорах о поставках истребителей F-16 и ЗРК Patriot

США и Украину уличили в переговорах о поставках истребителей F-16 и ЗРК PatriotPolitico: США и Украина ведут консультации о поставках истребителей F-16 и ЗРК Patriot

США и Украина ведут консультации на низком уровне о поставках Киеву американских многофункциональных истребителей F-16 четвертого поколения, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) MQ-1C Grey Eagle. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.

В статье отмечается, что киевские власти перестали в публичном поле просить Вашингтон о поставках этих вооружений. «Киев перешел от громких призывов [предоставить данные типы вооружений] к более тихим консультациям», — пишет издание. Однако, по информации газеты, «за кулисами не прекращаются попытки получить их».

По словам источников, это связано с тем, что в Вашингтоне призвали Киев сосредоточиться на том, что ему нужно в данный момент. «Просьбы о поставках дорогостоящего оружия отвлекают Киев от более насущных потребностей на поле боя», — предположили в американской администрации.

Опасения США, поясняет Politico, связаны не только с тем, что они «будут носить провокационный характер для Москвы», но и с тем, что сложное обслуживание и поддержка этих систем «поставит Украину в затруднительное положение».

Собеседники издания утверждают, что в настоящее время ведутся двусторонние контакты по поводу того, чтобы в конечном итоге направить Киеву Patriot, F-16 и Gray Eagles на каком-то этапе. Переговоры продолжаются на низком уровне.

Ранее сообщалось, что США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Также Киеву передадут 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Украина получит системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды. Общая сумма переданных вооружений в рамках данного пакета помощи составила 600 миллионов долларов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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