США предлагают допустить к соревнованиям отрекшихся от России спортсменов

Вадим Карасев

Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить до крупных соревнований только тех спортсменов-россиян, которые "откажутся от своей страны". Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Роман Терюшков.

По словам законодателя, для страны было бы недопустимо, если бы российские спортсмены на международных соревнованиях в очередной раз выступали без национальной символики. Член нижней палаты парламента предложил отказаться от участия в Олимпийских играх-2024 в Париже и создать "Игры ШОС", в которых примут участие представители стран Шанхайской организации сотрудничества.

"Российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях без национальной айдентики. По сути, [глава МОК] Томас Бах и Олимпийский комитет США предлагают, чтобы на соревнованиях выступали отдельные спортсмены, которые откажутся от своей страны. Все это недопустимо. Нужно уже понять, что мы не будем готовиться к Олимпийским играм в Париже. Нам нужно создать Игры ШОС, в которых будет все больше и больше участников", — заявил депутат.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что рекомендации организации в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии не меняются - их по-прежнему не следует допускать к турнирам.

Всемирная ассоциация олимпийцев, в свою очередь, выступала против отстранения спортсменов обеих стран от международных соревнований и заявляла о необходимости соблюдения принципов Олимпийской хартии. Кроме того, экс-постпред США при Организации Объединенных Наций Эндрю Янг осуждал шаг МОК, назвав это решение неразумным.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что гордится тем, что она русская, и не хочет менять гражданство, однако ради продолжения карьеры на такой шаг пойти готова.