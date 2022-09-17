Сверстники дочери Юлии Пересильд довели ее до слез

Дочка актрисы Юлии Пересильд, Анка рассказала о своих проблемах. У дочки Юлии Пересильд появился еще один повод для гордости. Девочка продолжает творческую династию. На экраны выходит фильм «Тибра» режиссера Анны Гороян, где дочь актрисы исполнила одну из главных ролей. Анка вжилась в образ девочки-альбиноса, ставшей свидетелем загадочного исчезновения сверстницы. В картине ее героине приходится сталкиваться с травлей из-за своей необычной внешности. Хотя самой Анке всего 13 лет, но, как выяснилось, ей уже тоже пришлось столкнуться с буллингом. Дело в том, что Анка уже активно снимается, но первая реакция на это у людей бывает такая — мол, понятно, дочка звезды. Конечно, ей повезло, и все достается по блату.«Были моменты, когда одноклассники говорили, что я снимаюсь не просто так, а потому что у меня такие родители. Когда я в первый раз подобное услышала, то плакала, было обидно. Я ведь проходила пробы, съемки были сложными. И потом поняла, что не надо на такие слова обращать внимания. Нужно делать дело и закрывать глаза на мнение людей, которые тебе не важны. Ну говорят. Что я могу с этим поделать?», — рассказала Анка «Антенне». Кстати, многих удивляет, что девочку все называют Анка, а не Анна. Откуда взялся такой псевдоним? Как рассказала дочка Юлии Пересильд, он появился благодаря ее знаменитой маме. Как выяснилось, Юлия так называла дочку с самого детства, в результате она взяла такое имя сначала в социальных сетях, а затем начала использовать его как творческий псевдоним.