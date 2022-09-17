Таро-прогноз предвещает многим знакам зодиака 18 сентября 2022 года насыщенный и трудный день

Многих знаков зодиака, согласно Таро-прогнозу на 18 сентября 2022 года, ждет насыщенный день. У кого-то в этот период будут случаться только положительные события, а кому-то придется слегка понервничать и подсуетиться. Рекомендации карт Таро помогут людям избежать проблем и неприятностей в этот период, поэтому важно прислушаться к ним.

Таро-прогноз знакам стихии Огня на 18 сентября 2022 года





Овен

Овны найдут причину для ликования 18 сентября. Возможно, они завершат ранее начатые дела, которые требовали много усилий и энергии. Велика вероятность нового знакомства. Возможно также, что эти отношения перерастут в нечто большее, нежели просто дружба. Карты Таро советуют Овнам присмотреться к людям и обстановке, куда их приведет дорога в этот день. Не исключено, что в этом месте Овны проведут долгое время.

Лев

Львам карты Таро сулят благополучный период для новых начинаний. Можно смело браться за выполнение любого проекта, он будет обречен на успех. Велика вероятность того, что на работе Львы получат весьма заманчивое предложение подняться по карьерной лестнице. Не исключено также, что у этих людей произойдут приятные перемены в личной жизни.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется немного сбавить свои обороты и не стараться выиграть в каком-то рисковом деле. Все дело в том, что им просто не хватает сил и энергии для этого, а потому все усилия будут потрачены зря. Не стоит слишком сильно зацикливаться на реализации собственных планов, лучше посмотреть вокруг и понять, что им мешает это сделать.

Таро-прогноз для знаков стихии Земли на 18 сентября 2022 года





Телец

Тельцам карты Таро прогнозируют удачный день для начала реализации каких-то планов и проектов. День отлично подходит для оздоровительных процедур — диет, физических упражнений, начала правильного питания.

Дева

Девам в этот период следует проявлять решительность и настойчивость. Нельзя позволять манипулировать собой абсолютно никому. Нужно спокойно и добросовестно выполнять свои обязательства и не сворачивать с намеченного пути. Это мелкие неурядицы, их просто нужно хладнокровно перетерпеть.

Козерог

Козерогам предстоит трудный день. Велика вероятность того, что им придется подтвердить свое мастерство и повысить квалификацию, чтобы одержать победу над конкурентами. Вполне возможно, что разногласия возникнут в семье Козерога. Не рекомендуется ссориться с родными людьми, ничем хорошим это не закончится.

Таро-прогноз для знаков стихии Воздуха на 18 сентября 2022 года





Близнецы

У Близнецов появится отличный шанс избавиться от стесненности и скованности. Этим людям нужно принять правильное решение раз и навсегда, чтобы полностью избавиться от собственных страхов и сомнений.

Весы

Весам карты Таро сулят трудный и весьма насыщенный день. Эти люди захотят сделать всю свою работу в одночасье, или же они попадут в ситуацию, где их бурный темперамент вырвется на свободу – и тогда страсти разгорятся до предела. Не рекомендуется поднимать шум из-за пустяков. Весы умные и рассудительные. Они сообразят, как им действовать в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Водолей

Водолеям следует научиться управлять своими чувствами и эмоциями в этот день. Не стоит скрывать от окружающих те чувства, которые бурлят в их душе. Нужно говорить своим близким о том, как они любят их, и тогда Водолеи поймут, что окружающие тоже относятся к ним благосклонно.

Таро-прогноз для знаков стихии Воды на 18 сентября 2022 года





Рак

Ракам предстоит спокойный и гармоничный период. 18 сентября позволительно заводить новые контакты, идти на примирение с давними знакомыми и налаживать с ними взаимоотношения. Велика вероятность зарождения нового любовного романа с последующим продолжением.

Скорпион

Некоторые представители знака Скорпион могут почувствовать разочарование и обиду 18 сентября. Все дело в том, что даже маленькие нюансы могут вызвать у них раздражение и обиду, что повлечет за собой ухудшение самочувствия. Не стоит слишком сильно принимать к сердцу разные огорчения, это временные трудности, которые вскоре закончатся.

Рыбы

Рыбам карты Таро прогнозируют день удачи и благополучия. Важно воспользоваться данным моментом и заложить фундамент для нового долгосрочного проекта, который постоянно откладывался на потом. Пришла пора воплощать свои мечты в реальность, но для этого придется немало потрудиться.