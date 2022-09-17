Татьяна Кусайко: За время пандемии коронавируса у россиян ослаб иммунитет от гриппа

Депутат рассказала о характерных признаках заболевания и его отличиях от простуды и COVID-19

В России началась прививочная кампания от гриппа. Старт вакцинации 5 сентября дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вакцины уже доставлены в регионы. Какие штаммы гриппа будут циркулировать этой осенью и кому стоит привиться в первую очередь, 15 сентября в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала заслуженный врач России, член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

- Татьяна Алексеевна, состав вакцин от гриппа каждый год меняется. Какие штаммы ждем этой осенью и зимой?

- Для гриппа характерна сезонность — как правило, подъем заболеваемости отмечается осенью. Плюс люди сейчас вернулись из отпусков, дети пошли в школы, появилось больше возможностей для общения. По данным ВОЗ, этой осенью в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа А (H1N1 и Н3N2) и В. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в этом году есть риск серьезного всплеска заболеваемости гриппом. Одна из причин в том, что иммунная защита от этого заболевания у россиян ослабла за два года пандемии коронавируса. Как отмечают эксперты, COVID-19 может воздействовать на иммунитет и стирать иммунологическую память на ранее перенесенные инфекции. Это может привести к их более тяжелому течению. Чтобы предотвратить распространение гриппа и развитие осложнений, сейчас очень важно сделать прививку. Других доказанных методов профилактики гриппа, как и других вакциноуправляемых инфекций, в мире нет.

- Кому стоит сделать прививку в первую очередь?

- Чем чаще человек контактирует с другими людьми, тем больше показаний для вакцинации. Прежде всего, необходимо привиться детям, которые ходят в детские сады и школы, — они наименее устойчивы к гриппу. Также важно сделать прививку людям с хроническими заболеваниями, пожилым, потому что у них как раз течение заболевания может быть осложненным.





- Какие есть противопоказания к вакцинации?

- Любое острое заболевание, любые хронические заболевания в состоянии обострения, а также новообразования. Не вакцинируют и пациентов, которые получают иммуносупрессивную терапию или лечат онкологию. Противопоказание к вакцинации — это и аллергическая реакция на прививку. Как правило, такие реакции врачи всегда отмечают, для этого есть специальный документ. То есть в этом случае врач должен оформить учетную форму и показать, что на тот или иной препарат возникла аллергическая реакция. Далее эти документы отправляют в Роспотребнадзор и Росздравнадзор для дальнейших исследований, а пациенту дают медотвод. При этом у человека есть возможность в следующем году вакцинироваться другим препаратом.

- А беременным женщинам можно прививаться от гриппа?

- Нет никаких противопоказаний для вакцинации беременных. Но им нужно вакцинироваться во втором-третьем триместрах. Благодаря вакцинации мамы выстраивается иммунная защита и будущего ребенка.

- Спустя какое время после вакцинации вырабатывается иммунитет к гриппу?

- Через две-три недели или месяц после прививки. Именно поэтому вакцинироваться лучше уже сейчас, до начала подъема заболеваемости, чтобы организм был готов встретиться с инфекцией.

- Многие люди, особенно дети, боятся уколов. Прививка от гриппа — это всегда инъекция или сейчас есть​ и другие формы вакцины?

- Чем проявления гриппа отличаются от симптомов простуды и коронавируса?

- Симптомы гриппа — это высокая температура, сильная головная боль, светобоязнь, боль в глазах и мышечные боли. Грипп всегда начинается остро, болезненные симптомы появляются очень быстро, это не характерно для других вирусных инфекций. Однако ставить диагноз самостоятельно или заниматься самолечением не стоит — это должен делать квалифицированный специалист. Тем более нельзя без рекомендации врача начинать прием антибиотиков.

- Какие осложнения возможны при этом заболевании и как их предотвратить?

- Грипп действительно опасен своими осложнениями, они могут развиваться со стороны разных систем. У детей, например, грипп способен вызвать поражение органов дыхания, спровоцировать развитие пневмонии, менингита, синусита, гайморита и даже инфекционно-токсического шока. Чтобы избежать осложнений, при первых симптомах заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача. Переносить болезнь на ногах ни в коем случае нельзя. Если через три дня состояние не улучшается, температура не спадает на фоне приема жаропонижающих, нужно повторно вызвать врача. Появление гнойных выделений из носа, усиление боли в горле и появление других симптомов — тоже тревожный сигнал. В этих случаях врач должен принять решение об изменении тактики лечения или даже госпитализации.