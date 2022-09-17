Телеграм-канал "Оливье с икрой": дом Полины Киценко на Рублевке выставлен на аукцион за долги

Вадим Карасев

Бывший главред Tatler Ариан Романовский сообщил в своем телеграм-канале "Оливье с икрой", что дом Полины Киценко на Рублевке, находившийся в залоге у банка "Абсолют", был выставлен на аукцион за долги.

Заклятые подруги Полины Киценко, коих немало, могут чувствовать себя отомщенными. <...> Начальная ставка – 500 миллионов рублей. Особняк в Жуковке площадью около пятисот квадратных метров располагает двадцатипятиметровым бассейном, в котором уже бывшая хозяйка готовилась к Ironman (серия соревнований по триатлону – Прим. ред.).

При этом Романовский отметил, что за финансовое благополучие Киценко он не переживает.

Предприимчивая Полина, конечно, вряд ли отправится доедать тыквенный суп на улицу. Душа за нее не болит: в сентябре она организует для богатых женщин спортивный лагерь в швейцарском Люцерне, а в ноябре – на Мальдивах.





Напомним, что в августе в сети снова начали активно обсуждать скандал вокруг сети мультибрендовых магазинов Podium Market, которую запустил в 1994 году супруг Полины, Эдуард Киценко. Напомним, что в 2017 году компания закрылась, не рассчитавшись со многими партнерами.

Полемику спровоцировала Яна Расковалова, которая в интервью Мадонне Мур сказала, что Полина осталась должна ее бренду Yana 30 миллионов рублей. После этого Полина Киценко обвинила мужа Расковаловой Вадима в организации ее травли. Конфликт прокомментировала Ксения Собчак.

Ольга Петелина