Ургант опроверг новость о том, что они с Орбакайте не встали в театре под гимн России
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Ургант опроверг новость о том, что они с Орбакайте не встали в театре под гимн России

Ургант опроверг новость о том, что они с Орбакайте не встали в театре под гимн России

Недавно пользователи Сети обвинили шоумена в неуважении к государственным символам. Телеведущий получил большую порцию хейта в свой адрес. Иван назвал информацию о якобы пренебрежительном отношении к стране фейком.


Накануне в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что Ивана Урганта и Кристину Орбакайте выгнали из театра Вахтангова. Поводом якобы послужило то, что артисты отказались встать во время исполнения гимна России. Источник уточнил, что в перед показом премьеры зрителям предложили почтить память военнослужащих, погибших в Донбассе в ходе спецоперации.

СМИ подхватили эту новость. Автор также в красках расписал как публика выпроваживала дочь Примадонны и телеведущего из зала. Криками и свистом в их адрес присутствующие показали негодование по поводу проявленного неуважения.

Сегодня Иван Ургант опроверг эту информацию. Он уверяет, что никакого скандала в культурном учреждении не было. Он уточнил, что действительно проводил досуг с Орбакайте. В этом месяце они правда ходили на разные постановки, но все всегда проходило без эксцессов. Более того, в тот день телеведущий находился дома.

«Несмотря нa то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле нa этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, a иногда даже цирк», — прокомментировал 44-летний шоумен».

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Напомним, в марте ходили слухи об отъезде Урганта из России. Позднее он пояснил, что отправился в двухнедельный отпуск. Вскоре шоумен вернулся, но остался без работы из-за смены сетки вещания Первого канала.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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