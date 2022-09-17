Ургант ответил на слухи о нежелании вставать под гимн России
Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию, что его выгнали из театра за нежелание вставать под гимн России. Об этом сообщает ТАСС.
Слухи об инциденте, якобы произошедшем в Театре имени Вахтангова, распространялись в Telegram. Утверждалось, что Ургант и певица Кристина Орбакайте, которые были в зрительном зале, отказались вставать, когда перед спектаклем включили гимн России.
По словам Урганта, в действительности он не ходил в Театр имени Вахтангова и весь день был дома.
11 марта стало известно об отъезде Урганта из России. Позднее он объяснил, что отправился в отпуск. Вскоре шоумен вернулся в Россию. Несмотря на это, депутаты Госдумы призвали уволить его с Первого канала, если он откажется публично поддержать российскую армию.