Ургант ответил на слухи о нежелании вставать под гимн России
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Ургант ответил на слухи о нежелании вставать под гимн России

Ургант ответил на слухи о нежелании вставать под гимн РоссииТелеведущий Иван Ургант опроверг слухи, что он отказался вставать под гимн России

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию, что его выгнали из театра за нежелание вставать под гимн России. Об этом сообщает ТАСС.

Слухи об инциденте, якобы произошедшем в Театре имени Вахтангова, распространялись в Telegram. Утверждалось, что Ургант и певица Кристина Орбакайте, которые были в зрительном зале, отказались вставать, когда перед спектаклем включили гимн России.

По словам Урганта, в действительности он не ходил в Театр имени Вахтангова и весь день был дома.

11 марта стало известно об отъезде Урганта из России. Позднее он объяснил, что отправился в отпуск. Вскоре шоумен вернулся в Россию. Несмотря на это, депутаты Госдумы призвали уволить его с Первого канала, если он откажется публично поддержать российскую армию.

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По материалам: lenta.ru

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