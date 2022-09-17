В день Захария и Елизаветы, 18 сентября 2022 года, стоит остерегаться злых старух

Память пророка Захария и праведной Елизаветы чтут ежегодно 18 сентября. В этот день соблюдают древние традиции и приметы. Наши далекие предки этот день прозвали Кумохиным — так на Руси называли лихорадку. Согласно поверьям, 18 сентября она выходит из леса и нападает на женщин. Кумоху изображают в виде старухи. Она стучится в каждый дом, просит подать хлеба и пустить переночевать. Если старуху пригласить в жилье, то вскоре все жильцы заболеют.

История жизни Захария и Елизаветы

Ежегодно 18 сентября православная церковь России чтит память пророка Захария и его супруги Елизаветы, которые являются родителями Иоанна Крестителя. Долгое время пара была бездетной, но продолжала молиться и просить у Господа послать им ребенка. Однажды перед супругами явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре у них родится сын. Он будет великим человеком. Их сыну суждено будет выполнить важную миссию, а именно приготовить людей к приходу Спасителя.





Когда Елизавета уже была на 6 месяце беременности, то архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что вскоре она родит Сына от Всевышнего, которого назовет Иисус. Дева Мария услышав это, отправилась в город Иудим в гости к Захарию и Елизавете, где также услышала от супругов, что суждено Ей стать Матерью Спасителя.

Традиции в день Захария и Елизаветы 18 сентября

Традиционно на Руси в день Захария и Елизаветы пары, которые долго не имели детей, ходили в церковь и молились святым, чтобы послали им наследника. Также супругам молятся во время тяжелых родов. Связано это с тем, что, согласно преданиям, Захарий, когда не поверил архангелу Гавриилу о рождении сына, ослеп. Зрение к нему вернулось только после того, как Елизавета родила Иоанна.





Также этот день был благополучным для гаданий, поэтому знахари 18 сентября имели много работы.

Больше всего в День Захария и Елизаветы прадеды боялись старух, которые стучались в дома. Считалось, что это пришла лихорадка, которая хочет забрать жизни у всех жителей дома. Называли таких старух кумохами. Легенды гласят, что живут они в лесу и общаются с лешими. А 18 сентября ходят по деревнях и стараются заразить как можно больше людей. Чтобы этого не произошло, крестьяне всегда в праздник убирались в доме и парились в бане, где использовали только березовые веники, поскольку именно это дерево способно исцелить любой недуг.

Боролись с кумохой и другими способами. Например, на листке бумаги писали строки из первой главы Евангелия. Затем его скручивали и носили в течение 6 недель на нательном крестике, а после сжигали и пепел съедали. Если же человек уже болел лихорадкой, то на бумаге писали обращение к Иисусу Христу, затем также сжигали и пепел давали съесть больному человеку.

Приметы в день Захария и Елизаветы 18 сентября





На Руси крестьяне 18 сентября следили за природными приметами, которые помогали им определить погоду на будущее: