В Финляндии оценили законность ограничений для россиян с шенгенскими визами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Финляндии оценили законность ограничений для россиян с шенгенскими визами

В Финляндии оценили законность ограничений для россиян с шенгенскими визами

В Финляндии оценили законность ограничений для россиян с шенгенскими визами

В министерстве иностранных дел Финляндии назвали ограничительную визовую политику стран ЕС в отношении россиян с шенгенскими визами решениями, противоречащими закону.  Это следует из служебного документа МИД, который оказался в распоряжении общественной телерадиовещательной корпорацией YLE, передает РИА «Новости».

В этой связи ведомство не рекомендует правительству Финляндии применять такую практику в отношении россиян. 

Ранее власти Латвии, Литвы, Эстонии и Польши согласовали запрет въезда россиянам при наличии шенгенских виз с 19 сентября. Эта мера требуется для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности, пояснили в руководстве этих государств.

Финский МИД посчитал эти решения противоречащими Шенгенскому кодексу.  Так, в служебной записке отмечается, что утверждение о том, что российские обладатели шенгенских виз представляют угрозу безопасности и международным отношениям на основании национальности, может быть признано юридически сомнительным.

Шенгенский кодекс не предусматривает отказ во въезде на основании гражданства, поэтому запрещать въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, означает нарушить законодательство Евросоюза, отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует исключить фактор владения недвижимостью в стране из перечня оснований для выдачи виз россиянам. Об этом заявил президент республики Саули Ниинисте, 

По его словам, в учете такого фактора больше нет необходимости. Однако Ниинисте уточнил, что речь идет о собственности, приобретенной после «определенной даты». Это позволит избежать сделок с недвижимостью россиян с целью дальнейшего получения виз, указал финский лидер. 

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки Макрона
Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки Макрона
Платье-лава Ксении Собчак, топ из помад Кайли Дженнер и "будущие милфы": 10 образов недели по версии редактора моды
Платье-лава Ксении Собчак, топ из помад Кайли Дженнер и "будущие
Ургант опроверг новость о том, что они с Орбакайте не встали в театре под гимн России
Ургант опроверг новость о том, что они с Орбакайте не встали в театре
Сбер помог высадить пятнадцатимиллионное дерево в Московской области
Сбер помог высадить пятнадцатимиллионное дерево в Московской области
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим
Как прощаются с Елизаветой
Как прощаются с Елизаветой
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 16.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 16.09.2022
В день Захария и Елизаветы, 18 сентября 2022 года, стоит остерегаться злых старух
В день Захария и Елизаветы, 18 сентября 2022 года, стоит остерегаться
США и Украина "тайно" обсуждают поставки истребителей F-16, ударных дронов и ЗРК Patriot
США и Украина "тайно" обсуждают поставки истребителей F-16,
Репортер венесуэльского телеканала пострадал при обстреле центра Донецка
Репортер венесуэльского телеканала пострадал при обстреле центра
Еще 12 игр скоро удалят из Game Pass: в конце сентября — начале октября
Еще 12 игр скоро удалят из Game Pass: в конце сентября — начале
Джиган рассказал, что его бесит в жене
Джиган рассказал, что его бесит в жене

Топ на сегодня

Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России

Еще по теме

Власти Финляндии назвали дома россиян угрозой безопасности страны
В Дании не исключают введения ограничений на выдачу виз россиянам
Крупнейшие партии Финляндии выступили за запрет на выдачу виз россиянам
Какие страны не хотят видеть русских туристов