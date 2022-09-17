В Финляндии оценили законность ограничений для россиян с шенгенскими визами

В министерстве иностранных дел Финляндии назвали ограничительную визовую политику стран ЕС в отношении россиян с шенгенскими визами решениями, противоречащими закону. Это следует из служебного документа МИД, который оказался в распоряжении общественной телерадиовещательной корпорацией YLE, передает РИА «Новости».

В этой связи ведомство не рекомендует правительству Финляндии применять такую практику в отношении россиян.

Ранее власти Латвии, Литвы, Эстонии и Польши согласовали запрет въезда россиянам при наличии шенгенских виз с 19 сентября. Эта мера требуется для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности, пояснили в руководстве этих государств.

Финский МИД посчитал эти решения противоречащими Шенгенскому кодексу. Так, в служебной записке отмечается, что утверждение о том, что российские обладатели шенгенских виз представляют угрозу безопасности и международным отношениям на основании национальности, может быть признано юридически сомнительным.

Шенгенский кодекс не предусматривает отказ во въезде на основании гражданства, поэтому запрещать въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, означает нарушить законодательство Евросоюза, отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует исключить фактор владения недвижимостью в стране из перечня оснований для выдачи виз россиянам. Об этом заявил президент республики Саули Ниинисте,

По его словам, в учете такого фактора больше нет необходимости. Однако Ниинисте уточнил, что речь идет о собственности, приобретенной после «определенной даты». Это позволит избежать сделок с недвижимостью россиян с целью дальнейшего получения виз, указал финский лидер.