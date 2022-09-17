В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России
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В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России

В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против РоссииИтальянский политик Сальвини назвал неэффективными санкции ЕС против России

Лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини назвал неэффективными санкции Евросоюза против России. Об этом он заявил в интервью газете El Pais, передает ТАСС.

«Я сказал, что они есть, мы их одобрили. Но кто за них платит? Также итальянские рабочие? Так что я прошу, чтобы ЕС также их защитил. Хотите продолжать санкции, которые неэффективны? Мне не кажется, что они остановили войну», — сказал Сальвини.

Политик добавил, что Италия всегда одобряла помощь Украине и санкции, но отметил, что за них не могут платить рабочие.

Сальвини также заявил, что спецслужбы Италии опровергли «какую-либо причастность итальянских партий к российскому финансированию». Он добавил, что ответственные за национальную безопасность страны отрицают влияние России на демократию Италии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что близкие к России страны Европы страдают от санкций. По его словам, введенные меры наносят государствам сильный ущерб и грозят стереть немалую часть успехов, которых они добились за последние годы. Орбан добавил, что санкции ЕС ввергают Венгрию в серьезный экономический кризис.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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