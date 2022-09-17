В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы

Вадим Карасев

Глава Военного комитета НАТО пообещал не сокращать поддержку Киеву из-за приближения зимы

Несмотря на то что приближающаяся зима может обернуться трудностями для стран-членов НАТО из-за проблем с электроэнергией, альянс не собирается сокращать военную поддержку Украины. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО в Эстонии. Цитату приводит ТАСС.

«Страны НАТО будут поддерживать армию Украины так долго, как это потребуется. Зима близко, но наша поддержка останется непоколебимой», — пообещал он.

При этом Бауэр подчеркнул, что НАТО будет защищать только своих граждан. Он назвал заботу об «одном миллиарде людей, живущих на земле альянса», священной задачей альянса.

Ранее политолог Харлан Ульман предположил, что отношения Европы и НАТО с Россией, все сильнее будут определяться поставками энергоносителей из-за приближающейся зимы. Поэтому, отмечает Ульман, насущным вопросом остается единство Запада в вопросе поддержки Украины.