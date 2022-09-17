В TES V: Skyrim Anniversary на Xbox Series X исправили проблему с меню, спустя 10 месяцев после релиза

Вадим Карасев





В конце 2021 года компания Bethesda выпустила очередное переиздание The Elder Scrolls V: Skyrim, которое вышло под названием The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. С этим обновлением появились некоторые новые возможности в игре, которые раньше были доступны только с модами, добавились новые задания, подземелья, враги и прочее.

С момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на Xbox Series X игроки испытывали серьезную проблему в главном меню. При запуске игры проект мог просто зависать в главном меню, либо сильно тормозить. Игроки на Reddit обратили внимание, что с патчем от 15 сентября эта проблема была наконец исправлена.

На официальном сайте Bethesda разработчики The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition подтверждают, что устранили данную проблему с главным меню на Xbox Series X. Если она все еще имеет место быть у игроков, Bethesda рекомендует выполнить полную перезагрузку Xbox.

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