Вера Брежнева собирается стать гражданкой Италии
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Вера Брежнева собирается стать гражданкой Италии

Вера Брежнева собирается стать гражданкой Италии
Певица Вера Брежнева двадцать лет была прописана в России. Ранее певица пыталась получить гражданство РФ. Еще в нулевых она прописалась у бывшей жены родственника в Некрасовском. А в свете последних событий написала отказ от регистрации в ФМС. Уже несколько месяцев Вера Брежнева вместе с супругом Константином Меладзе проживает в Италии. У пары в Европе есть собственный коттедж. Сейчас оскандалившаяся артистка планирует получить итальянское гражданство. Для этого она собирает необходимые документы. Но прежде Брежнева отправила письменный отказ от регистрации в квартире родственницы, где она была прописана еще в нулевых.          
Уведомление о своем решении певица подала в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Отметим, почти 20 лет назад уроженка Украины зарегистрировалась у родни в двухкомнатной квартире, расположенной в подмосковном поселке Некрасовском, сообщает Telegram-канала Mash. Это было в начале карьеры Брежневой. Как представитель другого государства, она не могла находиться без регистрации в РФ. К слову, потом певица обзавелась двумя элитными квартирами в Москве. Несмотря на это она продолжала пользоваться подмосковной пропиской. Экс-солистка группы «Виа Гра» собиралась стать гражданкой России. Теперь же планы 40-летней исполнительницы хита «Любовь спасет мир» кардинально изменились. Совсем недавно блондинка активно занималась волонтерством, а теперь устраивает жизнь за границей. Кстати, в Италии теперь живет Яна Сумм, бывшая супруга Меладзе. У Константина и Яны есть трое детей. Старшую дочь Брежнева родила в 18 лет от Виталия Войченко. С ним она жила в гражданском браке. Пара так и не зарегистрировала отношения. От брака с бизнесменом Михаилом Киперманом певица воспитывает 12-летнюю Сару.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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