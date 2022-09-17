Виктория Боня рассказала об инсульте во время восхождения
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Виктория Боня рассказала об инсульте во время восхождения

Виктория Боня рассказала об инсульте во время восхождения
Ведущая и модель Виктория Боня рассказала об ужасах своего восхождения. Светская львица решила сменить пятизвездочные отели на палатку посреди горы Манаслу. Экс-участница «ДОМа-2» покоряет вершины Гималаев вместе с группой таких же отчаянных охотников за приключениями. Теледиве пришлось столкнуться с рядом опасных ситуаций. Так, например, сегодня 42-летняя звезда была на волоске от смерти. Боня рассказала, что поскользнулась на том же месте, где едва не сорвалась в пропасть одна из членов группы. К счастью, рядом оказался инструктор, который вовремя подхватил женщин. Виктория пожаловалась на отек ног и прочие последствия долгого восхождения. Однако это лишь мелочи перед тем, что случилось с участником экспедиции.
«К сожалению, горы — это не только божественная красота, но и риск для здоровья/жизни. У молодого парня 35 лет случился инсульт и половину его тела парализовало. За ним прилетел вертолет. Это еще повезло, так как в такую погоду обычно вертолет даже не вылетит. Будем надеяться, что он сможет ходить или хотя бы встать на ноги. Такая спасательная операция стоила 40 тысяч долларов», — делилась Виктория. Поклонники спрашивают, зачем Боне такие испытания. Они опасаются, что с экс-участницей реалити может что-то произойти. «Люди боятся смерти. Для них это самое страшное, что может произойти и именно этот страх многих останавливает на пути самопознания! Я иду осознанно в горы, понимая, что может произойти все что угодно, как и все остальные, кто сюда ходит. Для меня жажда настоящей жизни куда сильнее страха смерти. Именно поэтому я не испытываю этот страх уже давно», — пишет звезда.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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