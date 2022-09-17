Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II

Великобритания вот уже много дней погружена в траур из-за смерти Елизаветы II. И пока члены королевской семьи пытаются справиться с горем, мировые СМИ обсуждают каждый шаг лишь одного человека — Меган Маркл.

Елизавета II на протяжении многих десятилетий оставалась непререкаемым авторитетом не только для миллионов сограждан, но и для членов королевской семьи. Дети и внуки почтительно относились к мнению монарха, стараясь на расстраивать ее своими поступками. Все изменилось в последние пару лет, когда любимый внук Елизаветы II Гарри неожиданно отказался от королевских полномочий и перебрался в США вместе с женой Меган Маркл. Именно ее, бывшую актрису, часто называли главной головной болью монарха.

Из-за своего скандального поведения и нежелания мириться с правилами двора Меган часто сравнивали с принцессой Дианой. Обе женщины доставили Елизавете II немало проблем, и обе ставили свои интересы выше протокола. Сейчас, когда королева ушла из жизни, к Маркл, как к главной нарушительнице всеобщего спокойствия, приковано внимание миллионов неравнодушных. Как же супруга Гарри прощается с Елизаветой II, и какие выходки она себе позволяет?

От покровительства до игнора

Некоторые британцы уверены, что Елизавета II с самого начала возненавидела Меган из-за ее неблагородного происхождения, но это не так. История с Чарльзом и Дианой многому научила королеву. Именно поэтому, когда любимый внук захотел жениться на разведенной актрисе, Елизавета II не стала протестовать. Более того, глава династии сделала все возможное, чтобы церемония прошла с монаршим размахом.

В дальнейшем королева также покровительствовала Меган, которая изо всех сил пыталась понравиться чопорным англичанам. На публичных мероприятиях герцогиня Сассекская часто сидела рядом с главой династии и мило болтала с ней. Все изменилось в январе 2020 года, когда Гарри и его супруга неожиданно объявили об отказе от королевских полномочий и переезде в другую страну. Разумеется, такой поворот событий стал ударом для Елизаветы II.

Не менее шокирующим оказалось и дальнейшее поведение парочки. Гарри и Меган не просто переехали в США: там они принялись раздавать скандальные интервью, рассказывая о притеснениях в замке. Такие поступки в королевской семье, где рьяно борются за кристально чистую репутацию, непростительны. Именно поэтому Елизавета II изо всех сил игнорировала супругу внука, не приглашая ее на важные мероприятия. Так, из книги журналиста Тома Бауэра под названием «Месть» стало известно, что Маркл категорически запретили приезжать на похороны принца Филиппа.

«Королева была против ее появления. Когда она узнала, что внук приехал в Великобританию один, Елизавета II воскликнула: «Слава Богу!» — сообщил журналист.

Фанаты королевской семьи уверены, что поведение Маркл могло оказать негативное влияние на самочувствие монарха. Еще бы, ведь Елизавета II тяжело переживала разлуку с внуком и отсутствием возможности видеться с правнуками. Так или иначе, в последние месяцы жизни королева с Меган не пересекалась.

«Ей здесь не место»

Еще утром 8 сентября стало известно, что состояние Елизаветы II резко ухудшилось. В тот момент королева находилась в замке Балморал в Шотландии, куда тут же выдвинулись все ее родственники. В резиденцию отправился и Гарри, но поехал он туда без жены, хотя Меган и находилась в Лондоне.

Как выяснилось позднее, на отсутствии Маркл настоял принц Чарльз. «Чарльз сказал Гарри, что Меган не следует находиться в Балморале в такое глубоко печальное время. Это было бы неправильно. Чарльз очень ясно дал понять, что Меган не будет желанным гостем», — рассказал инсайдер, приближенный к королевской семье.

После такого поворота стали появляться слухи, что Маркл не допустят и до церемонии похорон, но это уже было бы слишком провокационно. Именно поэтому всю последнюю неделю Меган то и дело появлялась на публике вместе с остальными членами королевской семьи.

Особенный фурор произвели снимки, на которых Маркл запечатлена рядом с мужем, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Когда-то эта легендарная четверка проводила много времени вместе, но теперь, по заверениям очевидцев, им трудно скрыть холодность по отношению друг к другу.

Британцы на активность Меган в столь скорбный период реагируют по-разному. Так, когда герцогиня принимала соболезнования от неравнодушных граждан, многие из них жали Маркл руку и обнимали ее. Однако в толпе нашлись и те, кто демонстративно отказывался даже смотреть в сторону Меган. Сама же бывшая актриса на любые провокации реагирует сдержанно, стараясь на публике вести себя максимально дружелюбно.

Что скрыто под траурным нарядом?

Сейчас к членам королевской семьи приковано столько внимания, что каждый их образ, каждый жест разбирают по косточкам. Так что неудивительно, что к Меган на фоне всего происходящего возникло сразу несколько претензий.

Первая из них носит конспирологический характер. По мнению хейтеров, на траурной церемонии в Виндзоре Меган появилась с маленьким записывающим устройством, спрятанным под платье. На снимках действительно можно заметить странную выпуклость в районе живота герцогини в форме прямоугольника. Так что в прессе вовсю гуляют слухи, что Маркл записывала все подробности похорон, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для новых скандальных откровений.

Вторая связана с якобы неуместным поведением герцогини. 14 сентября гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерский дворец в Лондоне. Первыми с королевой пришли проститься члены семьи. Кейт Миддлтон и принц Уильям выглядели невероятно расстроенными, а Гарри и вовсе не смог сдержать слез. Зато Меган Маркл казалась, как утверждают хейтеры, вполне спокойной. На некоторых ее снимках пользователи Сети даже разглядели улыбку на лице бывшей актрисы, после чего разгорелись новые споры.

Пока никаких реальных доказательств предосудительного поведения Меган нет и в помине. Однако это не мешает общественности осуждать герцогиню за каждый шаг. На фоне всего этого очевидно одно: в Великобритании Маркл, после всех ее слов и поступков, не рады. Тем более, в такое скорбное и сложное время.