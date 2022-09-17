За Аллу Пугачеву вступилась Анита Цой

Певицу Аллу Пугачеву много раз критиковали за то, что она провела все лето в другой стране. Не так давно Алла Пугачева вернулась в Россию из Израиля, где она провела последние полгода. Несмотря на это, многие пользователи Сети продолжили критиковать Примадонну. Анита Цой попросила общественность прекратить травлю. Певица напомнила, что в свое время ее коллега «сделала очень много для страны». В поездке Пугачевой Цой не увидела ничего предосудительного.«Она уже на пенсии и может решать сама, где ей жить и что делать. Мы же не знаем реальных причин, почему она уехала. К тому же, она вернулась», — высказалась Анита в беседе с PROZVEZD. Напомним, Алла Борисовна прилетела на родину с дочкой Лизой и сыном Гарри. Муж артистки Максим Галкин остался за границей.