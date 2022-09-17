За сутки в России выявлено более 58 тысяч новых случаев COVID-19
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За сутки в России выявлено более 58 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено более 58 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 58 тысяч новых случаев коронавируса, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. 

Скончались 107 человек, выздоровели 49 962 человека. Сообщается, что на 0,9 процента за сутки увеличилось число госпитализаций и составило на 17 сентября 4216.

В Москве выявлено 7077 случаев COVID-19,  при этом 28 человек умерли. В больницах оказались 327 жителей Москвы, выздоровели  - 6836, также следует из сообщения штаба. 

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По материалам: pnp.ru

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