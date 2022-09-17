За сутки в России выявлено более 58 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 58 тысяч новых случаев коронавируса, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Скончались 107 человек, выздоровели 49 962 человека. Сообщается, что на 0,9 процента за сутки увеличилось число госпитализаций и составило на 17 сентября 4216.

В Москве выявлено 7077 случаев COVID-19, при этом 28 человек умерли. В больницах оказались 327 жителей Москвы, выздоровели - 6836, также следует из сообщения штаба.