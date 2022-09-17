Зеленского уличили в ношении женских кроссовок
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Зеленского уличили в ношении женских кроссовок

Зеленского уличили в ношении женских кроссовок«НеМалахов» уличил президента Украины Зеленского в ношении женских кроссовок Saucony

Анонимный Telegram-канал «НеМалахов» уличил президента Украины Владимира Зеленского в ношении женских кроссовок.

В паблике опубликована фотография с переговоров Зеленского с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, а также увеличенный кадр с изображением обуви украинского лидера — кроссовок серого цвета.

Канал сопроводил публикацию скриншотом из одного из интернет-магазинов, где изображена аналогичная обвуь. Кроссовки бренда Saucony из замши помечены как женские, обратили внимание авторы. Их стоимость составляет 15 390 рублей, однако они продаются со скидкой за 6 160 рублей. «Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», — подписаны снимки.

Ранее Владимир Зеленский распорядился, чтобы на Аллее Смелости в Киеве повесили табличку, названную в честь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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По материалам: lenta.ru

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