Жена Виктора Рыбина рассказала о смертельной свадьбе сына
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Жена Виктора Рыбина рассказала о смертельной свадьбе сына

Жена Виктора Рыбина рассказала о смертельной свадьбе сына
Недавно сын певца Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой женился. 23 июля единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Василий, женился. Присутствовали самые близкие люди, а само торжество прошло шумно и весело. Правда, не обошлось без эксцессов. В день «Х» Василий дважды чуть было не сорвал собственную свадьбу, но, к счастью, все обошлось. А спустя несколько дней стало известно об еще одном ЧП — с летальным исходом.
«Через неделю на одном странном сайте вышла новость, что у нас кого-то из гостей застрелили, — поделилась Наталья. — Это, конечно, полнейшая ерунда», цитирует «АиФ». По словам артистов, о свадьбе у них остались самые теплые воспоминания. Напомним, Рыбин-младший знаком со своей возлюбленной с детского сада. Сначала Василий и Дарья просто дружили, а в 14-летнем возрасте начали встречаться. Звездные родители с первых дней одобрили выбор сына.
# Шоу-бизнес Рыбин Виктор
По материалам: z-aya

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