Жюри шоу «Аватар» раскрыли, кто прячется за образом Белоснежки

Завершился третий выпуск музыкального шоу «Аватар» на НТВ. Жюри знакомятся с новыми участниками и разоблачают их.

Сегодня программа началась с подарка Сергея Лазарева Иде Галич. Певец презентовал коллеге по цеху футболку с ее изображением и надписью «Я злюка и вредина». Блогерше такой принт пришелся по душе.

В этот раз судьям пришлось нелегко. Они не угадывали персонажей. Так, например, почти все были уверены, что под аватаром Лешего скрывается Алексей Воробьев, но жюри ошиблись, а значит, персонаж остается в шоу и дальше. А вот Красная шапочка запутала всех. Если изначально все думали, что за персонажем скрывается возрастная певица, то сейчас, после исполнения песни Хабиба «Ягода-малинка», жюри растерялись.

«Поет простенькую песенку, которую обожают все дети России и в ее исполнении песня приобретает какой-то гипнотический, мистический образ и она уводит тебя в миры другие, ломает голову, сносит крышу… Я шел с версией, что это певица Зара», — поделился растроганный Марк Тишман.

Второй аватар, который решили разгадать жюри, был Джинн. Почти все думали, что за сказочным образом скрывается Эмин, но это мнение было ошибочным. «Самое бесконечное в мире шоу. Жюри не отгадывает никогда и никого», — иронично подметил Сергей Лазарев.

В вокальную битву вступил персонаж Буратино. Но ему так удалось запутать судей так, что те даже подумали, мол, за этим образом прячется женщина. А вот после выступления Белоснежки практически не оставалось сомнений — за образом сказочной девочки скрывается Маша Распутина.

«Губы трепещут называть это имя… По ногам можно было догадаться, эти ноги знает вся Россия — Маша Распутина», — заявил Тимур Батрутдинов

Тем не менее, в финале все хотели видеть именно Белоснежку, за которой прячется Маша Распутина. В этот раз жюри улыбнулась удача. «Это для меня архисложная задача, чтобы спрятать свой голос. Как у Есенина: «В переулках каждая собака знает мою легкую походку. А все знают мой тембр голоса за столько лет. И как спрятать его?» — смеясь говорила Распутина.