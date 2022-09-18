5 интересных фактов про людей, рожденных в год Дракона

Вадим Карасев

Дракон наделяет людей невероятно мощной силой духа, особой харизмой и силой воли. На первый взгляд кажется, что Драконы — это максимально предсказуемые и понятные люди, но не тут-то было. Есть несколько интересных фактов, которые вас удивят.

Драконы не умеют отпускать прошлое, особенно если в этом прошлом происходили неудачи, проблемы. Всем, кто был рожден под влиянием этого мифического животного, стоит научиться избавлять от мыслей о вчерашнем дне.

Эти люди предсказывают будущее

Тут стоит рассмотреть два возможных механизма. Во-первых, Драконы обладают очень большим опытом в жизни. В совокупности с их наблюдательностью и умением учиться на ошибках, они становятся отличными аналитиками в самых разных сферах. Они могут просто взглянув на человека сказать, что общение с ним принесет им массу разочарований, а в будущем этот человек действительно окажется предателем и эгоистом.

Есть и другая сторона этого дара — интуитивная. Драконы почти каким-то магическим образом легко могут предсказать определенные события, не имея никаких вразумительных объяснений своему предчувствию. Этот дар они часто держат в секрете, ведь не очень-то хочется, чтобы все о нем знали.

Постоянство желаний и убеждений

Драконы — это люди, которые практически никогда не меняют своих убеждений относительно любви, работы, религии. Для того, чтобы они поменяли свое мнение относительно того или иного факта или события, они должны сами увидеть абсурдность или несостоятельность своих взглядов. Только в этом случае они смогут выйти за рамки своих убеждений и принять чужую правоту. Интересный факт заключается в том, что свое несогласие они редко показывают другим людям. Дело все в том, что им не нравится спорить.

Драконы — скрытые пессимисты

Они склонны к переживаниям и к негативным мыслям относительно будущего. Как было сказано выше, они часто уже заранее знают исход того или иного жизненного процесса, выбора. Нередко будущее видится им негативным. Это неприятное последствие и побочный эффект их дара. Чем старше становятся Драконы, тем более пессимистичными им приходится быть. Благо, что им удается это скрывать от окружающих, хоть и не всегда достаточно успешно.

Драконы очень любят мстить

Они не переходят никому дорогу, но если доставляют кому-то неудобства, то признают свою вину без промедления. Если же кто-то делает им больно, но не признает ошибку, не извиняется и никак не хочет загладить вину, Драконы заставят этого человека заплатить по счетам. Как именно они это сделают, им не известно, однако, они точно найдут способ проучить подлеца, мошенника.

У Драконов сильно скачет настроение

Сначала они добрые и открытые, а через минуту вы от них не добьетесь и слова. Они могут несколько раз на дню менять свое настроение, поэтому к ним порой достаточно сложно найти ключ. С другой стороны, если вы знакомы с Драконом определенное время, то легко сможете принять все эти перепады и эмоциональные качели, однако, по началу будет очень непросто с этим смириться.