6 винтажных и дизайнерских настольных ламп для уютных вечеров дома
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6 винтажных и дизайнерских настольных ламп для уютных вечеров дома

6 винтажных и дизайнерских настольных ламп для уютных вечеров дома

Темнеть с наступлением осени стало раньше, так что если вечера любите скоротать за ноутбуком или чтением книги, то без настольной лампы не обойтись. Кроме того, красивый светильник оживит интерьер, а мягкий свет добавит уюта. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала 6 дизайнерских и винтажных ламп.

1.Настольный светильник из бетона

Цена: 12 000 руб.

Бетонные светильники — одно из самых модных направлений в дизайне интерьера. Если как раз обустраиваетесь в лофте или вместо скандинавского дизайна хотите попробовать что-то новое, но столь же лаконичное, то такая лампа может стать отличным выбором. Делают их и российские дизайнеры. Например, казанский бренд Garage Factory полностью специализируется на мебели и предметах интерьера из бетона.


Garage Factory

2.Светильник с "лампочкой Ильича"

Цена: 7 490 руб.

Эта лампа — услада для глаз поклонников минимализма и работы с формой. Оценят ее и любители промышленной эстетики в дизайне: кажется, что светильник просто согнули из трубы и вкрутили туда оказавшуюся под рукой "лампочку Ильича".


3.Лампа-софит

Цена: 17 462 руб.

Такой светильник, имитирующий софит, может стать отличным подарком для синефила или начинающего сценариста. Если работать за столом с видом на "съемочную площадку", то о дедлайнах не забудешь.


"Инлавка"

4.Настольный светильник с зеленым абажуром

Цена: 78 000 руб.

Если стоит задача дополнить классический интерьер, и слишком авангардные формы не подходят, а типовой светильник с абажуром кажется скучным, то подойдет дизайнерская вариация классики от бренда Vetvi. Основание лампы вдохновлено ветром в дюнах, когда на песке появляется рябь, как на волнах.


Vetvi

5.Антикварная лампа-бульотка

Цена: 33 000 руб.

Зачем покупать новое, если столько прекрасного уже было создано раньше — надо только поискать. Винтажный магазин Kontora K — настоящий Клондайк для любителей старины. Для дома тут можно найти что угодно: от столетних кофейных мельниц до трюмо и шкафов. Лампа-бульотка названа так в честь популярной французской карточной игры. Игроки часто ставили ее на стол, так как абажур можно было регулировать по высоте, благодаря чему лица оставались в тени, а руки с картами — на свету.


6.Винтажная лампа-гриб

Цена: 4 000 руб.

Еще одна винтажная, но более бюджетная находка — настольная лампа, сделанная в 1950-х в СССР. Светильники, напоминающие грибы, были тогда весьма популярны, но форма и фактура смотрятся актуально и сегодня.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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