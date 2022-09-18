Агата Муцениеце мечтала избавиться от детей

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своих проблемах. В 2013 году Агата Муцениеце стала мамой в первый раз. На днях она рассказала, чего ей стало не хватать с рождением детей, и о своей зоне комфорта. Экс-супруга Павла Прилучного разоткровенничалась в одном из подкастов. Она призналась, что любит свою работу и детей, но иногда ей хочется побыть одной. Особенно остро это чувство осознается после тяжелых съемок. «Я отвезла детей к отцу. Животные сейчас живут в другом месте. Дома не осталось никого. У меня был сложный-сложный график. Дети вернулись на пару дней, а потом опять уехали. Я прямо ждала, когда они уедут», — вспоминает 33-летняя актриса. По ее словам, уединение помогает набраться сил. Для восстановления душевного спокойствия, помимо тишины, ей нужны сухофрукты, плед и любимый сериал. А с детьми, признается артистка, не всегда получается уделить время себе.«Мой любимый момент — прийти домой, часов в 11, взять сушеные персики, лечь под одеяло, включить «Секс в большом городе». Я понимаю, что дома никого нет, я устала на съемках. Работа тоже моя зона комфорта. Когда я не работаю, я в панике», — делится она в Youtube-канале «Подкаст Просточеловек».. Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. А в январе 2013 у пары родился сын Тимофей. Через 3 года в семье актеров появилась дочь Мия. Однако семейное счастье закончилось в 2020 году и молодые люди решили развестись. Экс-супруг Муцениеце недолго пробыл в статусе завидного жениха. Громким событием этого лета стала свадьба 34-летнего Павла Прилучного и 26-летней Зепюр Брутян, хотя пара официально зарегистрировала отношения еще в мае. Артист признавался, что сделал коллеге предложение руки и сердца всего через 3 дня после роковой встречи в торговом центре.