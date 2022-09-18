Алену Водонаеву раскритиковали за трусы до ушей
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Алену Водонаеву раскритиковали за трусы до ушей

Алену Водонаеву раскритиковали за трусы до ушей
Ведущая Алена Водонаева поделилась откровенным фото. Телеведущая подразнила поклонников в соцсети горячим контентом. Экс-участница «Дома-2» опубликовала видео, на котором позировала в весьма откровенном монокини. Изюминкой купальника стали плавки с экстремально-завышенной посадкой. Алена покрасовалась перед камерой, игриво покрутив в руках ленту от наряда и завязав ее на талии.
Комментируя ролик, пользователи Сети разошлись во мнениях. Одни восхитились формами Водонаевой, а другие раскритиковали ее образ. «Трусы до ушей натянула, не вижу тут красоты»; «Фигура огонь, конечно, но купальник слишком открытый»; «Какое роскошное тело»; «В таком на пляж не вышла бы»; «Очень развратный купальник. Стыдно так прелестями светить», — высказались они.  
# Шоу-бизнес Водонаева Алена
По материалам: z-aya

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