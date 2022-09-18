Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
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Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентомПевица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным

Российская эстрадная певица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В посте в соцсети Примадонна заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». По ее словам, шоумен желает своей родине лишь процветания.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

В ответ на это шоумен заявил: «Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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