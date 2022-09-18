Алла Пугачева сошла с ума, заявил парламентарий

Певица Алла Пугачева сделала шокирующее заявление. Накануне супруг Примадонны был признан лицом, действующим в интересах другого государства. Певица просила Минюст внести ее фамилию в тот же реестр, где значится фамилия ее мужа. Однако депутат Госдумы заверил, что оснований для признания Аллы Борисовны иноагентом нет. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Как бы Примадонна не старалась следовать за мужем, власти не видят в ее действиях и словах оснований для зачисления в иностранные агенты. Соавтор соответствующего законопроекта, заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой считает, что несмотря на заявления 73-летней артистки, специальный статус ей присвоен не будет. «Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое наверное грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен», — прокомментировал парламентарий.Напомним, Галкин уехал из России в конце февраля вместе с Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. Звездная семья сначала жила в Израиле, а затем в Латвии. Перед началом учебного года Примадонна вернулась в Москву, чтобы отвезти детей Гарри и Лизу в гимназию. Максим не стал возвращаться с родными, а продолжил выступать с гастролями по миру. Два дня назад Галкин был внесен в список иноагентов. Такое решение юморист посчитал необоснованным. За шоумена вступилась Алла Борисовна. «Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова», — написала исполнительница.