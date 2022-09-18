Алла Пугачева в день рождения детей сделала шокирующее заявление
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Алла Пугачева в день рождения детей сделала шокирующее заявление

Алла Пугачева в день рождения детей сделала шокирующее заявление
Певица Алла Пугачева первый раз высказалась о специальной военной операции. 18 сентября в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* большой праздник — день рождения их замечательных детей. В этом году Гарри и Лизе исполнилось по 9 лет. С утра все ждали, какие подарки получат ребята, какой сюрприз для них приготовит звездная мама, кто из гостей будет приглашен в семейный замок в деревне Грязь. Максим Галкин* впервые пропускает праздник детей — с февраля этого года он находится не в России и в ближайшее время возвращаться не собирается. А после того, как его признали иноагентом, вряд ли соберется вообще. Утром 18 сентября юморист оставил краткое поздравление в своих соцсетях, поделившись фото Лизы и Гарри, сидящих в гамаке.
«День рождения наших любимок», — написал Галкин под фото детей. Совсем иное сообщение было опубликовано на официальной странице Аллы Пугачевой. Примадонна… попросила причислить ее к иноагентам. «Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова», — написала Алла Борисовна. Данное обращение, состоящее всего из одного предложения говорит о многом. Во-первых, об отношении главной певицы страны к происходищим сейчас событиям. А во-вторых, о той поддержке, которую она готова оказать своему супругу.
Какими будут последствия — покажет самое ближайшее время.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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