Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией

Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией

Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Ирина Мишина заявила, посмеялась над мужем певицы Аллы Пугачевой. 59-летняя звезда телевидения прокомментировала получение шоуменом статуса иноагента. Мишина призналась, что общалась с ним один раз. При этом юморист много говорил. «Максима Галкина я видела живьем один раз при забавных обстоятельствах, — рассказала Ирина. – Это произошло на пресс-конференции, посвященной загрязнению московской воды. Она должна была пройти в здании «Московского комсомольца», но в последний момент, когда приехали журналисты и спикеры, МК сообщил, что не предоставит помещение. Мы сели в арендованный автобус и начали ездить вдоль Москвы-реки, а спикеры держали спич. Говорил и Максим. Заинтересованно говорил, искренне». Мишина заверила, что Галкин не мог скрыть критического отношения к родной стране. Юморист также капризничал и подчеркивал, что является мужем Аллы Пугачевой.
«Нотки ироничного неприятия происходящего в стране у него проскальзывали часто, — пояснила бывшая ведущая программ «Время» и «Новости». — Несколько раз упомянул «Аллу», в том смысле, что интерес к его расследованию грязной воды проявляют в том числе из-за нее. Хотя связи между Аллой и грязной водой я лично не уловила. И вот это вот его: «Отойдите, вы меня загораживаете», «Не снимайте, тут плохой ракурс». Не берусь судить ни о чем, потому что не имею права, но сколько ни встречала людей нетрадиционной ориентации (а у меня таких друзей достаточно), все об Алле говорят почему-то с придыханием». Недавно Мишина призналась, что ее возмутили слова Аллы Борисовны о стремлении «набить морду одному человеку». «Вульгарность Пугачевой меня раздражает», — подчеркнула телеведущая. Вместе с тем, Ирина позитивно высказалась о другом шоумене Первого канала – Иване Урганте. Звезда указала на то, что он великолепный актер. В его развлекательной программе все говорили о хорошем, улыбались. Мишина призвала вернуть в эфир «Вечерний Ургант».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье Елизаветы II
Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Мужа Анны Курниковой поймали за поцелуем с другой женщиной
Мужа Анны Курниковой поймали за поцелуем с другой женщиной
Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время второй беременности
Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время

Топ на сегодня

Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим

Еще по теме

Руслан Белый дерзко высказался о браке Аллы Пугачевой и Галкина
Замок Аллы Пугачевой оказался призраком
Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина три года: новые фото и поздравления от Орбакайте и Киркорова