Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией

Ирина Мишина заявила, посмеялась над мужем певицы Аллы Пугачевой. 59-летняя звезда телевидения прокомментировала получение шоуменом статуса иноагента. Мишина призналась, что общалась с ним один раз. При этом юморист много говорил. «Максима Галкина я видела живьем один раз при забавных обстоятельствах, — рассказала Ирина. – Это произошло на пресс-конференции, посвященной загрязнению московской воды. Она должна была пройти в здании «Московского комсомольца», но в последний момент, когда приехали журналисты и спикеры, МК сообщил, что не предоставит помещение. Мы сели в арендованный автобус и начали ездить вдоль Москвы-реки, а спикеры держали спич. Говорил и Максим. Заинтересованно говорил, искренне». Мишина заверила, что Галкин не мог скрыть критического отношения к родной стране. Юморист также капризничал и подчеркивал, что является мужем Аллы Пугачевой.«Нотки ироничного неприятия происходящего в стране у него проскальзывали часто, — пояснила бывшая ведущая программ «Время» и «Новости». — Несколько раз упомянул «Аллу», в том смысле, что интерес к его расследованию грязной воды проявляют в том числе из-за нее. Хотя связи между Аллой и грязной водой я лично не уловила. И вот это вот его: «Отойдите, вы меня загораживаете», «Не снимайте, тут плохой ракурс». Не берусь судить ни о чем, потому что не имею права, но сколько ни встречала людей нетрадиционной ориентации (а у меня таких друзей достаточно), все об Алле говорят почему-то с придыханием». Недавно Мишина призналась, что ее возмутили слова Аллы Борисовны о стремлении «набить морду одному человеку». «Вульгарность Пугачевой меня раздражает», — подчеркнула телеведущая. Вместе с тем, Ирина позитивно высказалась о другом шоумене Первого канала – Иване Урганте. Звезда указала на то, что он великолепный актер. В его развлекательной программе все говорили о хорошем, улыбались. Мишина призвала вернуть в эфир «Вечерний Ургант».